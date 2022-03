Se Debe Impedir que Maras Tomen de Nuevo a Tapachula Como Centro de Operaciones

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- «Es urgente impedir que las bandas delictivas Mara Salvatruchas 13 y la Barrios 18 vuelvan a tomar a Tapachula como centro de operaciones, tal y como ocurrió entre el 2004 y 2005, cuando encabezaron actos delictivos en escuelas, calles y hasta dispararon en contra de los alumnos participantes de un desfile, hasta que tuvo que intervenir el Ejército y el gobierno federal».

Así lo expresó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), quien aseguró que ante la aparición nuevamente de los maras, que se infiltraron en las caravanas de migrantes venidas de Centroamérica, se ha estado alertando a los tres órdenes de gobierno para que estén pendientes y no permitan el mismo modus operandi de esas pandillas.

Reiteró que han insistido con las autoridades que se ponga mucha atención al asunto de esos pandilleros, porque luego de los desmanes que hubo el fin de semana pasada en El Salvador, con decenas de muertes de civiles y la detención de mil quinientos de esas bandas, muchos han huido a diferentes partes y un punto de alojamiento pudiera ser Tapachula par que sigan su actos delincuenciales.

Por eso insistió en que se debe aplicar estrategias de inteligencia para no permitir el ingreso de esos maras que salieron huyendo de El Salvador, porque crecería el número si se le agrega a los que ya estaban en Tapachula y que llegaron junto con las caravanas de migrantes.

Insistió en que, para vigilar de cerca a los éxodos masivos de indocumentados, deberían haber filtros para saber en qué condiciones de salud están arribando a México, «pues aunque la pandemia ya cedió un poco, pero no por eso se va a hacer confianza y en esto de los migrantes, debe haber ese cuidado para evitar posibles contagios».

Puntualizó que entre los grupos de migrantes que siguen varados en Tapachula, se debe hacer una revisión exhaustiva para identificar a posibles integrantes de esas bandas de pandilleros, que con su presencia y acciones, causan zozobra en la población. EL ORBE / Nelson Bautista