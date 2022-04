En Tapachula Sólo 8 Decesos por Covid-19 en los Últimos Tres Meses

* Afirma Dirección de Panteones.

Tapachula, Chiapas; 01 de abril del 2022.- De acuerdo a las estadísticas por concepto de inhumaciones en los panteones que administra el ayuntamiento municipal, como son los casos del Jardín y del Municipal, por fortuna los decesos por Covid-19 han ido a la baja en estos primeros tres meses del año.

Así lo aseguró en entrevista para el rotativo EL ORBE, Saúl Escobar Borrayes, director de Panteones en la localidad, quien comentó que en este primer trimestre sólo hubo ocho decesos por Covid: cuatro en enero, dos en febrero, y dos en marzo, lo que da a entender que el brote ha disminuido y que también, ha habido más cuidados por parte de la gente.

Añadió el funcionario que en cuanto a inhumaciones totales, en febrero hubo 137, en febrero 88, y en marzo 71. Sin embargo, de ese total de 296 fallecimientos, sólo ocho correspondieron a Covid como causa.

Insistió en que, a pesar de esa evidente disminución, la población no debe relajarse ni bajar la guardia, ya que el peligro de contagio está latente y acecha en todo momento, más si se hacen a un lado las medidas de prevención emitidas por las autoridades del Sector Salud.

Agregó que el hecho de que la mayoría de los estados estén en Semáforo de Riesgo Epidémico de color verde, esto no quiere decir que todos estén libres de cualquier contagio.

Por eso insistió en que nadie debe confiarse; que todos sigan con las medidas de prevención, principalmente aplicar la sana distancia, el uso del cubrebocas, y la aplicación del gel anti bacterial, como medidas básicas.

Asimismo, que la aplicación de la vacuna es muy importante y por ello, pidió que todo aquél que todavía no se ha vacunado, debe acudir a los módulos instalados para realizar esta prevención, y no creer que si no se ha contagiado, nada le puede suceder. EL ORBE / Nelson Bautista