Habitantes de la Colonia El Vergel Denuncian Ola de Inseguridad

* Todos Los Días hay Robos y Asaltos.

Tapachula, Chiapas; 01 de abril del 2022.- La inseguridad casi siempre ha existido, pero de hace dos meses para acá, en la colonia El Vergel, ubicada al nor poniente de la ciudad, se ha registrado un incremento desmesurado de asaltos y robos, no solo de noche sino a cualquier hora del día, debido principalmente a que no hay ninguna vigilancia por parte la policía preventiva.

Así lo denunció en entrevista con el rotativo EL ORBE, Román Rincón, en voz de los habitantes de esa zona de la ciudad, quien aseguró que hay temor entre los colonos, ya que sus hijos tienen necesidad de ir a las escuelas ahora con el retorno a clases presenciales, y hay alto riesgo de que puedan ser asaltados o golpeados por los delincuentes.

Argumentó que todo eso se debe a que la Policía Municipal no realiza ningún rondín por las calles de esa colonia y que, cuando sucede algún problema, los afectados llaman a la comandancia, pero resulta que nunca llegan los uniformados y cuando de repente lo hacen, lo hacen demasiado tarde y ya cuando no los necesitan.

Ante esa situación, dijo que los colonos de El Vergel prácticamente viven con el “Jesús” en la boca, porque saben que en cualquier momento algún miembro de las familias puede ser víctima de los delincuentes que tienen asolada esa comunidad que anteriormente era pacífica, pero que ahora se ha convulsionado por tanta delincuencia.

Aunado a eso, resulta que mucha gente de otros países se ha ido a vivir a ese lugar y los colonos no saben ni quiénes son, y por ello sospechan que sean ellos los maleantes y no ven con buenos ojos la presencia de tantos migrantes en su colonia. EL ORBE / Nelson Bautista