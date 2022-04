Detienen y Encierran a Niños Migrantes que ya Tenían Documentos de Comar

* En la Estación “Siglo 21”

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2022.- Un grupo de migrantes que se encuentra en Tapachula, denunció que sus familiares han sido detenidos en diversos operativos del Gobierno Federal, y regresados a ésta ciudad para ser encerrados en la Estación Migratoria “Siglo 21”, en donde los mantienen incomunicados.

Una mujer de Venezuela, quien pudo obtener las visas para su familia y logró llegar hasta la frontera norte del país, dijo en entrevista para EL ORBE, que las mismas autoridades les quitaron sus documentos en esa región y los regresaron al Estado de Tabasco, pero después lograron llegar de nuevo a Tapachula para reponer sus papeles.

Sin embargo, al no encontrar solución por el tortuguismo de las oficinas federales, intentó viajar con su familia hacia la comunidad de Álvaro Obregón, en donde estaba parte de la última caravana que salió de la Ciudad y pensaban unirse a ella, pero en el retén del ejido Viva México, detuvieron a dos de sus hijos.

Añadió que los menores cuentan con sus documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y una denuncia de la pérdida de sus visas.

«Ya fui a verlos a la Estación Siglo 21 y ahí están, pero no puedo hablar con nadie, no me atienden y no dan respuesta a uno», dijo al informar que su petición es que sus hijos sean liberados. EL ORBE / M. Blanco