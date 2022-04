Telmex Tapachula Está en Números Rojos y eso Limita sus Obligaciones

* Afirma Sección 67 de Sindicato Nacional de Telefonistas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2022.- De acuerdo al secretario de la sección 67 de Sindicato Nacional de los Telefonistas, con sede en la región Soconusco, Abel Reséndiz Ramírez, Teléfonos de México (TELMEX) está siendo asfixiado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) a tal grado de que no le permiten ofrecer más servicios y, al contrario, se le castiga y se le obliga a qué subsidie al competidor.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, durante una manifestación que hicieron en las instalaciones de esa empresa en el centro de la localidad, dijo que mantendrán esa postura durante el resto del mes, en el marco de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con la parte patronal.

«Demandamos a la IFETEL que se nos dé el libre mercado, que permita que Teléfonos de México vuelva a competir que no los tenga limitados a un solo tipo de servicio y productos, porque los clientes y la ciudadanía en general merece un mejores servicios, internet, velocidad, paquetes. Telmex es la red principal de todo el país en la cual se conectan cada uno de los competidores», dijo.

Asimismo, que no se les permite ofrecer más servicios de convergencia y que por ello decidieron manifestarse en toda la República, en la que solicitan una mesa de negociación entre el sindicato, la empresa, Ifetel y el Gobierno.

En torno a su contrato, indicó que «la empresa manifiesta que su viabilidad financiera no es la óptima, que en años anteriores negociábamos y no había ningún problema. Pero los telefonistas tenemos con este tres años consecutivos que no percibimos utilidades en el mes de mayo, esto indica que Telmex está en números rojos y eso no le permite cumplir con sus obligaciones».

Ante ese supuesto escenario financiero de la empresa, señaló que se ven afectados en los retrasos en nómina, algunas prestaciones, pagos, aguinaldo y otras situaciones que tienen presentes todo el año

Aclaró que también llevan años en el que no ha aumentado el número de trabajadores de esa compañía y que, incluso, el número de jubilados ya es mayor que el personal en activo.

La crisis y la falta de un servicio óptimo se han ido agravando. Puso como ejemplo que en el 2019 apenas quedaban 115 operadores de campo para atender a los municipios desde Pijijiapan hasta los de la frontera sur, y que ahora ya son 70.

Señaló que han pospuesto el estallido de huelga, porque de hacerlo, no solo frenaría todo en el Telmex, sino también en todas las empresas de telecomunicaciones en México, y eso sería muy grave. EL ORBE / JC