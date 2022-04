Urge Fortalecer la Frontera Sur Debido a la Entrada de Delincuentes Centroamericanos

* Exige la Cocoparci.

Tapachula, Chiapas; 19 de abril del 2022.- La porosidad de la franja fronteriza entre Guatemala y Chiapas debe tener un programa de fortalecimiento en su vigilancia para disminuir los índices de inseguridad por la entrada de delincuentes centroamericanos, sostuvo el presidente del Comité de Consulta Participación Ciudadana (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco.

En entrevista para el rotativo EL ORBE opinó que había que tomar en cuenta de que en esta frontera sur hay más de 700 kilómetros que son muy difíciles de mantener vigilados, pero que sirven de paso a los indocumentados en un éxodo que nunca se ha podido detener, pero que se podría controlar.

Según su punto de vista, en esos ingresos de migrantes hacia Tapachula viene gente necesitada de trabajo o que busca una mejor forma de vida, «pero también se filtran delincuentes que sólo llegan a delinquir, como el caso de esos grupos conocidos como Maras».

Luego se refirió a los índices delictivos de la región Soconusco comparados con otras regiones del país, a lo que señaló que «es cierto que en las colonias urbanas de Tapachula, así como en el área rural, se cometen robos a casa habitación, venta de estupefacientes, robos de vehículos, asaltos, incluso homicidios, pero estos no dejan de ser menores si se compara al clima de delincuencia que hay en otras ciudades de México».

«Se puede decir que es mucho menor la incidencia delictiva, si se habla en cuanto a delitos de alto impacto como son el secuestro, homicidios calificados o delitos muy graves como ocurre en otras zonas», precisó al aclarar que eso no quita que no se cometan delitos, como le ejecución de un extranjero la mañana de este lunes en la colonia “5 de Febrero”, «que tampoco se quiere que ocurran y menos que se incrementen».

Según les informaron, las autoridades de los tres niveles de gobierno han puesto en marcha una estrategia conjunta en materia de seguridad en toda la Costa del Estado, precisamente para inhibir la incidencia delictiva. EL ORBE / Nelson Bautista