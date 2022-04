Advierten Enfermedades Visuales Debido a las Altas Temperaturas

*Además del uso Indiscriminado del Teléfono Celular y Otros Dispositivos

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2022.- Debido al clima caluroso en extremo que impera en la región y porque no hay la protección debida, en lo que va del mes se han presentado algunas enfermedades visuales y están provocando daños a la población, sobre todo porque no se tienen los cuidados para prevenir esa situación.

Así lo consideró en entrevista para EL ORBE, el optometrista, Juan Vázquez Velasco, quien aseguró que esas temperaturas desatan problemas de carnosidad, así como de conjuntivitis, aunque reconoció que ambas no aparecen de un día para otro, sino a través de una o dos semanas y hasta de un mes.

Además, que otro problema que está pegando muy fuerte, especialmente a los adultos mayores, es el de cataratas, aunque no dejó de reconocer que el problema de carnosidad ha afectado sobre manera a individuos desde los 35 años de edad en adelante.

En el caso de los menores de edad, dio a conocer que, por estar frente a una computadora o con un celular, ya presentan serios problemas visuales.

Dijo que actualmente se atiende de a uno a dos cada semana con esas deficiencias visuales, por lo que es necesario que todo individuo con algún síntoma acuda a un especialista para evitar daños permanentes a su visión.

Exhorto a la ciudadanía hacer uso de lentes oscuros para evitar contacto directo con los rayos del sol y evitar alguna enfermedad. EL ORBE / Nelson Bautista