Necesario Aplicar la Ley y Terminar con la Impunidad de los Migrantes

*Comerciantes Señalan que ya es Tiempo de que Intervenga el Ejército y la Marina

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2022.- Comerciantes establecidos de la localidad hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se aplique lo que establece la ley sin distingo alguno y se termine con la impunidad de la que gozan los indocumentados en territorio chiapaneco.

Fidel Aguilar López, locatario del mercado «General Sebastián Escobar», dijo en entrevista para EL ORBE, que «no se les pide nada de otro mundo, ni siquiera de favor, simplemente se le exhorta a que apliquen las leyes mexicanas para acabar con el problema gravísimo que hay no solo en el centro, sino en toda la ciudad de Tapachula, con relación a los migrantes».

Reconoció, ante los lamentables acontecimientos ocurridos en los últimos días en la que grupos de migrantes han protagonizado zafarranchos en pleno centro de la Ciudad en disputa de los espacios públicos para la venta informal, que las autoridades ya han sido rebasadas y que eso ocasiona inseguridad a la población.

La situación se ha puesto difícil, «por la incapacidad de las autoridades, las mismas que se han visto inoperantes, además de las autoridades federales de ese ramo, ya que no han sabido darle el trato correcto ni solución al tema migratorio», señaló.

“El Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal es claro y por lo tanto, solo es cuestión de que se aplique para acabar con la total anarquía que hay en toda la ciudad, producto de la falta de estacionamiento, del crecimiento de la venta informal por parte de los migrantes, del clima de violencia, y la falta de vigilancia policiaca», dijo.

Asimismo, que los miles de extranjeros que entraron de manera ilegal al país se regresen y protesten en sus naciones de origen y les exijan a sus gobernantes las oportunidades de empleo y seguridad que anhelan, para que no tengan necesidad de emigrar y venir romper con la estabilidad en Chiapas.

Consideró que el Gobierno Federal debería ya ir viendo la posibilidad de que entren en acción las fuerzas federales, como el Ejército y la Marina, ante la inoperancia de las otras instancias.

Reiteró que no es necesario que se aplique mano dura contra los migrantes, sino simplemente que se les aplique la ley como sucede con los mexicanos, «ya que no se vale que a un connacional, por tomar una cerveza en la calle, tiene que ser detenido, mientras que un migrante no solo puede hacerlo, sino hasta vende bebidas embriagantes en plenas calles del centro, y goza de impunidad». EL ORBE / Nelson Bautista