Indocumentados Bloquean Carretera; Dejan Incomunicadas a mas de Cien Comunidades

* Exigen al Gobierno Federal les Entregue Visas.

Tapachula, Chiapas; 26 de abril del 2022.- Con la justificación de que empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) desarticularon la semana pasada una caravana de migrantes que partiría desde la localidad, pero para ello prometieron que les entregarían documentos para que siguieran su camino, pero no cumplieron, este martes cientos de indocumentados bloquearon la carretera que une la cabecera municipal con la Ruta del Café.

Con su protesta dejaron incomunicados a los habitantes de más de cien comunidades y paralizaron las actividades en todo ese sector de la ciudad, incluso afectaron a los pacientes que iban a consulta o por una emergencia al hospital cercano a la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada al norte de la ciudad, donde se desarrollaron los hechos.

Envalentonado y aún cuando las leyes mexicanas les prohíben manifestarse en territorio nacional y que en Chiapas se castigan penalmente los bloqueos, los extranjeros cerraron la circulación vial y no pidieron, sino que exigieron al gobierno federal les entregue de inmediato visas por razones humanitarias» que se han devaluado tanto que ahora las entregan como estampitas.

Antes pedía oficios de salida que les permitieran recorrer el territorio nacional sin ser detenidos, pudieran llegar con ello hasta la frontera norte y pedir asilo a los Estados Unidos. Ahora son las visas para quedarse a vivir en México y gozar de empleo, educación, alimentación, proyectos productivos, y servicios médicos gratuitos, gracias a los impuestos que pagan los mexicanos.

Gritaban “queremos visas, queremos visas; solución, solución“, mientras que la población que pasaba en esos momentos por ahí tuvo que retornar a sus comunidades, con una visible molestia por la impotencia de no poder hacer nada, ante la impunidad que gozan los indocumentados en Chiapas.

Por la tarde, un empleado de esa dependencia salió de su climatizada oficina para decirles que suspendieran el bloqueo y se formaran, porque serían atendidos.

Así, con la satisfacción en sus rostros de haber doblegado al gobierno a través de la presión, los indocumentados entregaron las listas y se enfilaron a recibir las mentadas visas.

Mientras, otros cientos de extranjeros siguieron cruzando la frontera con Guatemala, sin impedimento alguno, sin saber quiénes son y si tienen antecedentes penales. EL ORBE / M. Blanco