Exigen Operativos en la Zona Rural Alta de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 27 de abril del 2022.- La delincuencia se ha desatado en un nivel preocupante en la zona media alta de este municipio, lo que tiene a los habitantes de las comunidades asentadas en esa región, con el temor de ser víctimas de robos, asaltos y hasta de otros riesgos más graves.

Así lo aseguró, Israel Pérez Maldonado, vecino del cantón El Triunfo, quien dijo que es necesario que las autoridades policíacas realicen operativos de prevención, para evitar que los delincuentes hagan de las suyas y mantengan atemorizados a los colonos.

Aseguró que en el caso de esa comunidad, han visto pasar vehículos con gente sospechosa a bordo, y que esa situación les preocupa porque no saben si se trata de ladrones, secuestradores, o gente que les puede causar daños, y que todo eso sucede precisamente por la falta de vigilancia policíaca.

Aceptó que en ese cantón hay un grupo denominado “Reserva Rural”, que depende de las fuerzas militares, cuyos integrantes realizan rondines en las calles y en las veredas aledañas durante las noches; sin embargo, que eso no es suficiente, ya que el riesgo es en cualquier hora.

Agregó que, por el temor que tienen, muchos de los padres de familia han optado por no mandar a sus hijos a las escuelas, ya que en el camino pueden ser víctimas de los delincuentes, sobre todo en el caso de las jovencitas que se exponen a ser víctimas.

Ante ese panorama, indicó que requieren del apoyo de los cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, para que hagan operativos conjuntos, detengan a los drogadictos y delincuentes, así como a todo aquel sospechoso que encuentren merodeando.

Consideró que también es sumamente importante que les rehabiliten la red de alumbrado público, ya que están los postes, pero la mayoría de ellos no tienen luminarias en condiciones de operar, lo que provoca oscuridad a temprana hora de la tarde y eso favorece a la delincuencia. EL ORBE / Nelson Bautista