Educación Indígena se Imparte Bajo Árboles y en Viviendas de Maestros

* Señala Consejo Regional Maya Mam.

Tapachula, Chiapas; 27 de abril del 2022.- La educación para alumnos de diversas etnias se llevan a cabo en casa ejidales, en viviendas particulares, de vecinos o de los propios maestros en las zonas rurales de los municipios de la región Soconusco, porque desde hace 50 años no hay inversión en infraestructura de ese tipo.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Diego Toj, miembro del Concejo Regional Indígena Maya Mam del Soconusco, quien subrayó que no han sido habilitadas para esos fines desde ese tiempo, salvo cuando hubo el levantamiento armado del Ejército Zapatista en 1994, «cuando hubo cierta preocupación».

«Hasta la fecha no tenemos ninguna escuela de lengua indígena, Maestros capacitados si tenemos, pero quién los contrata, están haciendo su labor a puro valor mexicano en zonas rurales», comentó al precisar que solo habrán unas 10 escuelas con la impartición de lengua indígena en la región y unos mil 800 alumnos que requieren de esos espacios en comunidades como Agua caliente, Azteca, Santo Domingo, El Cairo, Tepehuitz, entre otros.

Esto principalmente en los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula, Huehuetán, Huixtla y aledaños.

Por eso consideró que existe una discriminación cultural y social en contra de los indígenas de la frontera sur de Chiapas, «y por eso estamos en un compás de espera, porque las autoridades educativas no han hecho su papel o simplemente desconocen el tema al entrar al puesto y solo están esperando la quincena».

Dio a conocer, además, que están pugnando a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Secretaría de Educación Indígena, abra los espacios para los jóvenes que hablan lengua Mam, además de que se autoricen fondos financieros para ello, porque no existen. EL ORBE / JC