Ventas en Restaurantes Apenas Alcanzan el 40%

* Afectan Pandemia y Crisis Migratoria.

Tapachula, Chiapas; 27 de abril del 2022.- A raíz de la entrada de la pandemia y después con la crisis migratoria, las ventas en restaurantes han caído estrepitosamente al grado de que hoy en día apenas se logra el 40 por ciento de servicios, y con ello no alcanza para cubrir los gastos debido a que todo está caro.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, así lo manifestó, Flor de Guadalupe Ángel, dueña del restaurante La Mexicana, quien aseguró que la afectación que sufrieron con la pandemia fue determinante e incluso, ya van más de dos años y todavía no se regulariza la situación.

Indicó que el tema de los indocumentados fue otro aspecto que les afectó mucho, ya que la violencia que desatan éstos en el centro de la ciudad, los consumidores dejaron de ir a ese sector para hacer sus compras o en plan de entretenimiento, debido al temor que existe de ser víctima del vandalismo que generan los extranjeros.

Al hacer un balance de lo que ocurre con este reinicio de actividades después de vacaciones , comentó que un factor importante es el incremento en los precios de la mayoría de los productos, y que en el caso de los restauranteros que utilizan gas, energía eléctrica, agua, alimentos de la canasta básica, condimentos, además del pago de rentas, nóminas, impuestos, seguro social y otras responsabilidades.

Indicó que esta situación de encarecimiento total la ve muy delicada, por la inversión que tienen qué hacer en el giro que maneja. Asimismo, que no pueden subirle los precios a los platillos porque eso significa castigar a los clientes, que también tienen problemas económicos y se corre el riesgo de que busquen otras opciones más baratas.

Por otro lado, comentó que ante los duros gastos que tienen, se vieron en la necesidad de recortar la plantilla de empleados al 30 por ciento, es decir, si antes tenían 10, ahora solo se quedaron con tres.

De igual forma, comentó que en el negocio han tratado de mantener los precios al público lo más que pueden, pero que esa estrategia propicia que el margen de utilidades sea lo mínimo, o en ocasiones que de plano no haya.

Aceptó que los fines de semana, principalmente si es quincena, sí se incrementan un poco las ventas, sobre todo con la visita de turistas de Guatemala que acuden a Tapachula a hacer sus compras. EL ORBE / Nelson Bautista