Por Pandemia Aumentaron Adicciones, Autolesiones y Suicidios: Sector Salud

* Principalmente en Tapachula y Huixtla.

Tapachula, Chiapas; 27 de abril del 2022.- La pandemia del Covid-19 ha dejado también daños colaterales a los que han padecido la enfermedad e incluso a sus familiares, como las enfermedades mentales de la depresión, fobia, duelo, entre muchas otras, dijo, Alonso Solís Hernández, especialista en conductas adictivas y promoción a la salud de la dependencia en los centros comunitarios de la localidad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que la población se ha visto afectada neurológica y psicológicamente, incluso en el consumo de sustancias y en la situación emocional, tanto en la familia como en el individuo.

Por eso la Secretaría de Salud está llevando a cabo la implementación de la Guía de Salud Mental en todo el distrito de salud VII, según dijo, en donde la meta es llevar a cabo la aplicación de esa herramienta en más de 2 mil trabajadores de ese sector, con la finalidad de que ellos tengan los conocimientos necesarios para atender esos problemas que tanto afectan a la población.

La idea es que se detecte de manera oportuna en la consulta, en los centros de salud, hospital o en cualquier nivel de atención, tanto primario, secundario y especializado. A partir del Covid, se generaron problemas emocionales en la población, «y se incrementó mucho el problema de autolesión y suicidio sobre todo aquí en Tapachula, en Huixtla y en algunos otros municipios».

A nivel mundial, según sus cifras, más de cien mil millones de personas han sido afectadas en su salud mental hasta hoy en día, de los cuales pocos son tratados, incluso «aquí en México un 10 por ciento de la población está afectada en su salud mental y solo un 2 por ciento recibe atención.

Aunque dejó en claro que esa situación no es porque el paciente o porque el sector salud no los quieran atender, sino porque existe la necesidad de psiquiatras, promotores, cuidadores, psicólogos y otros con perfiles similares

La guía contiene once temas, como la psicosis, depresión, trastornos de la personalidad, consumo de sustancias, epilepsia, duelo o el de primeros apoyos psicológicos.

En el caso de los afectados con autolesiones y suicidio, indicó que literalmente se han duplicado, «pero esto es porque a veces no existe el seguimiento como papás hacia los hijos, y sabemos que los jóvenes están en depresión y tienen conflictos emocionales».

Recalcó que los juegos para niños en los celulares, también son factor para el incremento en la violencia en ellos, «y ya no son niños en una salud mental sana, sino que debemos de vigilar bastante y tener control». EL ORBE / JC