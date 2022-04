Reconocen Capacidad del Personal de Salud por Trasplante Exitoso

* Le Salvaron la Vida a dos Personas.

Tapachula, Chiapas, 27 de abril de 2022.- Como un acto altruista y humanitario, familiares de donante fallecido decidieron regalar vida a un hombre de 28 años y una mujer de 47 años, al donarles a cada uno un riñón, ya que ambos estaban en espera de este órgano desde hace más de 2 años y medio; estos trasplantes se realizaron de forma exitosa con la intervención del Centro Estatal de Trasplantes del estado de Chiapas (Cetra), Hospital General de Tapachula (unidad procuradora) y el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, dio a conocer el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia estatal reconoció a los familiares del donante lamentablemente fallecida por esta acción tan generosa de salvar la vida de dos personas, pues gracias a ella podrán mejorar su calidad de vida, ya que ambos, con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, llevaban en lista de espera para recibir este órgano, más de dos años y medio.

El funcionario estatal resaltó que esta donación y trasplante fue un éxito gracias al trabajo coordinado de personal clínico especializado del Hospital General de Tapachula, el Cetra y el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, ya que primero se logró la autorización de los familiares del donante fallecido, luego se procedió a solicitar la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante a los disponentes secundarios, y se realiza la notificación al Centro Estatal de Trasplantes del estado de Chiapas.

Abundó que, posteriormente, la familia decidió donar ambos riñones, por lo que se procede a realizar el protocolo para procuración y trasplante; se ubicó a cuatro potenciales receptores con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, quienes se encontraban en lista de espera; con el mismo grupo sanguíneo del donador, se realizan estudios de histocompatibilidad y resultaron compatibles dos de ellos.

Después se realiza la procuración de los riñones y se procede a llevar a cabo ambos trasplantes, beneficiando a una mujer y un hombre; el procedimiento quirúrgico transcurrió con éxito y sin complicaciones.

Actualmente, la mujer de 47 años ya fue dada de alta de hospitalización por mejoría y manejo ambulatorio, continúa sin reportar eventualidades durante observación domiciliaria y se mantiene en tratamiento médico; mientras que el hombre de 28 años continúa bajo vigilancia estrecha y con adecuada aceptación del injerto en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, evolucionado de manera favorable.

Asimismo, el funcionario estatal también reconoció al personal clínico del Hospital General “Juan C. Corzo” por el exitoso reimplante de brazo que permitió al paciente no sólo evitar la pérdida de una extremidad, sino también mantener la movilidad y funcionamiento.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el director de Atención Médica, Francisco Mariscal Ochoa; la directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Krystel Dávalos Barrientos; el director del Hospital General de Tapachula, Omar Gómez Cruz; el cirujano general del Hospital General “Juan C. Corzo» de Tonalá, José Luis León León; y el encargado de la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Manuel de Jesús Villalobos Flores. Comunicado de Prensa