Habitantes de Laureles II Exigen Servicios Básicos

*Recolección de Basura, Agua Potable, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio de 2025.- Habitantes de la colonia Laureles II denunciaron el deterioro crítico de los servicios públicos en la zona, que presuntamente lleva más de seis meses sin solución. Diego Zavala Figueroa, presidente del Comité de Colonos, advirtió que la situación ha alcanzado niveles insostenibles ante la falta de agua potable, el colapso del drenaje y la ausencia de recolección de basura.

Ante esta situación este lunes recurrieron a la denuncia pública a través de rotativo EL ORBE, para externar su preocupación por la constante interrupción en el suministro de agua, lo que ha obligado a muchas familias a buscar algunas alternativas de solución de manera improvisada, para satisfacer sus necesidades.

También señaló que el sistema de recolección de desechos es prácticamente inexistente, afectando tanto a viviendas como a espacios públicos.

“La infraestructura de drenaje está en ruinas y representa un riesgo mayor con la llegada de la temporada de lluvias”, subrayó.

A todo lo anterior se suma la incertidumbre sobre el funcionamiento del pozo de COAPATAP, que es la supuesta fuente de abastecimiento de la colonia, cuyo estado actual se desconoce y del que se sospecha un posible desvío del recurso hídrico hacia otras zonas.

El líder lamentó la falta de atención institucional por parte del Ayuntamiento de Tapachula. Aseguró que, pese a haber entregado múltiples oficios dirigidos a dependencias como SEDURBE, COAPATAP y otras Secretarías municipales, las respuestas han sido únicamente verbales y siempre justificadas por la supuesta «falta de presupuesto o que es un problema heredado de la administración pasada».

“Estamos cansados de escuchar lo mismo, que no hay recursos para lo más básico. Cómoes posible que en Tapachula, un polo económico del Estado, no haya dinero ni para cambiar un foco o reparar una tubería”, cuestionó visiblemente molesto.

Actualmente, más de 300 viviendas están directamente afectadas por estas deficiencias. Además, el Comité de Laureles II mantiene contacto con representantes de otras colonias vecinas, como Santa Clara, quienes enfrentan problemáticas similares.

Los vecinos insisten en que a pesar de cumplir con sus contribuciones fiscales, no reciben los servicios mínimos a los que tienen derecho. Incluso las solicitudes de audiencias y mesas de diálogo han sido canalizadas sin resultados concretos.

Hizo un llamado directo al Presidente Municipal y a las autoridades correspondientes, exigiendo acciones concretas y coherencia con sus responsabilidades públicas.

Si bien reconoció el respaldo de algunas empresas privadas, como Oxxo, que colaboró en el mejoramiento del parque local, recalcó que esto no exime al Gobierno Municipal de sus obligaciones. EL ORBE/Nelson Bautista