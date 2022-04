Indocumentados Generan Percepción de Ingobernabilidad en la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril del 2022.- «La presencia y la impunidad de la que gozan miles de migrantes en la Ciudad de Tapachula ha venido a desestabilizar la economía regional y la paz social, además de generar inseguridad y la percepción de ingobernabilidad, luego de que las autoridades no aplican el estado de derecho, a pesar de que los delitos que cometen son a la vista de todos».

De esa manera se expresó el empresario, Celestino González, quien aseguró que también los sectores productivos se han visto muy afectados con este clima de zozobra, ya que los migrantes han sido causa de violencia, lo que ha causado pánico entre la gente.

Consideró que gran parte del problema ha sido por la falta de atención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad que tiene la responsabilidad de ver por ese tema, así como el evitar el paso en la frontera a todo aquel extranjero que desea ingresar a México, pero que no cuenta con la documentación correspondiente.

De igual forma, en Tapachula el resto de las autoridades les ha faltado la aplicación de las leyes, porque han dejado que los migrantes hagan lo que quieran.

Desde su punto de vista, los indocumentados tienen que alinearse y respetar las leyes mexicanas, porque de lo contrario deben ser sujetos a sanciones, como ocurre con cualquier ciudadano en territorio nacional. Además, que si no cuentan con ninguna documentación, lo que procede es deportarlos a sus respectivos países de origen, porque se presta a malas interpretaciones.

«Dentro de las caravanas no solo viajan migrantes, sino que también ahí se inmiscuyen personas que manejan contrabando, y lo peor que en esos grupos se infiltran delincuentes pertenecientes a las pandillas denominadas maras, que solo llegan a México, en este caso a Tapachula, a delinquir», indicó.

Los desmanes que han realizado los migrantes en los últimos cuatro años, indicó que han provocado que el turismo que procede de Guatemala haya disminuido.

«Hay temor por las acciones violentas de los migrantes y por la posible acción de los pandilleros, pero en esa disminución del turismo e impunidad, la gran perdedora es Chiapas», puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista