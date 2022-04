Colonos del Cantón Victoria Exigen Alumbrado Público

*El Ayuntamiento no los Atiende

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril del 2022.- Habitantes del cantón Victoria, en la zona alta de este municipio, aseguran que viven en total rezago, pues tienen muchos años que no cuentan con el servicio básico de alumbrado, lo que ha dado pie a que los delincuentes hagan de las suyas porque aprovechan que en la noche todo sea oscuridad.

En entrevista con EL ORBE, así lo manifestó Francisca López de Paz, habitante de esa comunidad, quien aseguró que han presentado continuamente documentos donde piden a la autoridad municipal que atiendan esos reclamos, pero ni el actual Ayuntamiento ni los anteriores les han dado una respuesta positiva.

Comentó que, a consecuencia de la falta de iluminación en las calles, se han registrado asaltos en las calles y robos en las viviendas, sin que se sepa la identidad de los ladrones al realizar sus fechorías amparados por la oscuridad que impera.

Agregó que son cerca de mil familias las que habitan en ese cantón, no obstante ese alto número de población, casi el 90 por ciento de la comunidad no cuenta con el alumbrado, un servicio tan necesario porque en penumbras ya nadie puede salir de sus casas, ante el temor de sufrir un asalto.

Por otra parte, manifestó que también tienen problemas con la carretera, la cual presenta deterioro en muchas partes, con hoyancos por donde quiera, lo cual perjudica a los transportistas porque dañan sus vehículos. EL ORBE / Nelson Bautista