Sale Otra Caravana de Indocumentados, Esperan que el Gobierno les Entregue Documentos

* Sociedad Exige que Sean Deportados.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril del 2022.- Unas 200 personas de diversos países salieron este jueves de la localidad en la enésima caravana de indocumentados con la justificación de que el personal del Instituto Nacional de Migración los hizo esperar por meses, y no atendió sus solicitudes de dejarlos pasar en calidad de tránsito hacia los Estados Unidos.

Los migrantes lograron cruzar el primer retén ubicado en el ejido Viva México, al poniente de la Ciudad, en donde no había elementos de la Guardia Nacional que les impidiera su camino.

El migrante de Venezuela, José Alcázar, insistió que salieron en caravana porque ya tienen un mes en el parque Bicentenario, que han tomado como campamento, y que sus hijos están enfermos

En esta movilización participan personas originarias de Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Honduras, Guatemala, Haití, Nicaragua y Cuba.

La principal petición, dijeron, es que se les otorguen visas «por razones humanitarias» para que puedan circular por territorio mexicano sin ser detenidos o para quedarse a vivir en alguna parte del país, donde puedan gozar de los apoyos que les ofrece el actual Gobierno Federal.

Otro de los extranjeros, Josh Chirino, indicó que les dieron cita en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y otro tiempo más en el INM para el trámite de la visa, pero que no hay respuestas.

«Esta caminata es para las autoridades nos presten la atención y nos den la visa para poder llegar a nuestro destino», precisó el centroamericano.

Se cree, como sucedió con las marchas anteriores, que lo agentes federales van a interceptarlos en cualquier momento para cumplir sus demandas.

Mientras, la sociedad espera que las autoridades mexicanas cumplan lo que establece la ley. Es decir, si los van a dejar pasar que lo hagan lo más pronto posible para no seguir colapsando a Tapachula, o de lo contrario, que los deporten de inmediato. EL ORBE / M. Blanco