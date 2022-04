Sube 25% Tarifa del Servicio de Taxis por Desmedido Precio de la Gasolina

*Además de Altos Costos en Insumos, Refacciones, Servicios.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril del 2022.- El imparable aumento en los precios de la gasolina, así como de los insumos, refacciones, servicios, entre otros, es el justificante principal para que en Chiapas se incrementara las tarifas del transporte público en un 25 por ciento mínimo, en los últimos tres meses.

Incluso, los propios choferes reconocen que no hay vigilancia de parte de las autoridades en torno a los precios que se deben de cobrar por las distancias de cada corrida, y por ello los usuarios deben pagar «a conciencia»

Luis Alberto Hernández, chofer de un taxi local, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que «el costo del pasaje tiene que subir, aunque la Secretaría de Movilidad no tenga estipulado una tarifa exacta, pero te das cuenta ya en el precio de la gasolina, a esta unidad le ponen la roja de casi 23 pesos el litro».

Esos precios, precisó, no solo afectan a los trabajadores del volante, sino a la población en general, porque también se ve reflejado en el aumento de todos los productos, incluso en la canasta básica.

Un taxista en Tapachula requiere de más de 300 Pesos por turno para llenar el tanque de su vehículo y la cuenta que deben entregar al concesionado es de alrededor de 250 Pesos, es decir, unos 500 al día, sostuvo.

Mientras que, hasta enero, las corridas cortas se cobraban en la Ciudad en 40 Pesos, ahora son de 50 en adelante, dependiendo de las distancias.

«No hay quién te obligue ni quién te diga cuánto vas a cobrar; quién te regule, simplemente tú te das cuenta también. Es a conciencia», apuntó al aclarar que, por la noche, los precios son aún mayores, «porque es más peligroso y lo que quieres es sacar tu cuenta más rápido».

Al concluir la primera semana del retorno a clases presenciales estimó que para los taxistas apenas representó un incremento del 10 por ciento en sus corridas, ya que sus usuarios tienen otro perfil y no propiamente estudiantes, además de que no todas las escuelas regresaron en su totalidad, sino en la modalidad híbrida. EL ORBE / JC