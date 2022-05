Caos en Tapachula por Segundo Día de Protestas de Indocumentados

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo del 2022.- Miles de migrantes ocasionaron un tremendo caos vial este viernes en la ciudad y que gran parte de los establecimientos comerciales cerraran a su paso por temor a ser agredidos, luego de que, por segundo día consecutivo, marcharon en protesta porque aseguran que el gobierno federal no los atiende.

Este nuevo éxodo de migrantes salió caminando desde el parque «Bicentenario», en pleno centro de la segunda ciudad más grande de Chiapas y recorrió unos 10 kilómetros hasta llegar a la Estación Migratoria Siglo 21, al norte.

Durante su caminata desplegaron pancartas y lanzaron consigas en contra de la actual administración federal, a quien exigieron les otorgue un oficio de salida para poder transitar a la frontera norte y avanzar a los Estados Unidos.

El grupo, conformado en su mayoría por personas de Venezuela, Angola, Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, extendió también una enorme manta y sus banderas.

Alrededor del medio día arribaron hasta ese inmueble, en donde reclamaron no solo el tortuguismo burocrático, sino también una serie de supuestas irregularidades que se ve reflejado en que permanezcan varados en la localidad.

Ante los gritos de reclamo, un grupo d cinco agentes tuvo que salir de sus cómodas oficinas a dar la cara para comprometerse, una vez más, a que serán atendidas sus demandas.

Sin embargo, los manifestantes ya eran esperados en el interior de esas oficinas por decenas de elementos antimotines del gobierno federal, «para persuadirlos».

“No queremos que mediante ninguna circunstancia haya violencia y tampoco aplicar la fuerza pública con ustedes», dijo el encargado del mando de esos elementos, quien advirtió a los extranjeros actuar conforme a la ley.

En respuesta, uno de los indocumentados le contestó que «no, nos queremos quedar. Hace mucho que llegamos aquí y tenemos que caminar para poder pasar. Queremos documentos”.

Por su parte, la migrante de Venezuela, Luvia Guel, que llegó desde hace un mes y medio, lamentó que las instancias de gobierno federal tienen una gran lentitud en sus procesos migratorios.

Jonathan Pichardo, su compatriota, abundó que han hecho todos los trámites pertinentes, pero aún no salen las fechas para sus papeles.

Por fortuna para los tapachutecios, en esta manifestación no hubo destrozos de oficinas, ni tampoco bloqueos de calles y carreteras; no agarraron a golpes a los transeúntes ni a los policías; no quemaron llantas y palmeras ni otros actos vandálicos, como ya ha ocurrido en la localidad en fechas anteriores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa