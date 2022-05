Migrantes Imponen su Ley, Liberan por la Fuerza a Detenidos por el INM

* Afuera de la Estación Siglo XXI.

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo del 2022.- Indocumentados que marcharon este viernes desde el parque Bicentenario a la Estación Migratoria Siglo 21, ubicada al norte de la ciudad, detuvieron a un camión que levaba a extranjeros detenidos y con el uso de la fuerza los liberaron.

Para ello, se atravesaron en la entrada principal de esas instalaciones del gobierno federal y el camión tuvo que detener su marcha para no atropellarlos.

“Libérenlos, libérenlos”, era el clamor de los migrantes, mientras rodeaban la unidad y el chofer intentaban dialogar y pedirles que lo dejaran pasar al edificio.

De la primera unidad liberaron a unos 15 extranjeros, mientras que minutos más tarde, arribó un segundo camión, de donde descendieron otros, entre hombres y mujeres, algunos de ellos dieron a conocer que contaban con «visas humanitarias» que habían entregado las autoridades de Migración para poder transitar por el país.

Uno de los bajó del segundo autobús, indicó que en Tlaxcala, les retiraron sus pasaportes, cedula de identificación y los dejaron sin nada.

“Ahora nos deportaron y nos van a meter presos, y no nos están dejando pasar. La visa que nos dieron en Tapachula, no la están valiendo en el centro del país”, dijo, pero no supo precisar si esos documentos eran falsos.

En Tlaxcala, abundó, estuvieron encerrados 15 días y ahora los iban a volver a encerrar, pero el grupo de manifestantes evito que ingresaran al INM y se dispersaron en la ciudad.

Algunos tomaron taxis, colectivos y otros se fueron caminando tranquilamente hacia la zona centro de Tapachula.