Más de un Millón de Migrantes Pasa Cada Año por la Frontera Sur

*Autoridades no Logran Frenarlos.

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo del 2022.- Un millón de migrantes pasa por la frontera sur de México cada año, una región que tiene la mayor movilidad en el mundo, informó el Centro de Dignificación Humana.

En el marco de la marcha de este viernes donde protestaron miles de migrantes en contra del gobierno federal para exigirles documentos. el organismo informo que harán la petición formal oficial al Instituto Nacional de Migración (INM) que, en base a la contingencia, se otorguen Formas Migratorias Múltiples (FMM) y los oficios de salida contempladas en la ley.

Sostuvo que no pueden esperar 15 días o una semana, por lo que esta situación de los migrantes se debe resolver este próximo lunes, “lo ideal sería que se atendiera antes, pero ahora somos un grupo de siete mil personas y contando, por lo que se espera que se resuelva el lunes y martes”.

Remarcó que las autoridades tienen cien ventanillas para la atención de las personas, por lo que ejemplificó que si se escuchara a 10 en cada una de ellas, se podrían brindar los servicios a mil personas al día.

Reiteró que, si los empezarán atender el día lunes 30 de mayo, para el viernes no habrá nadie de este contingente y estarían todos fuera de Tapachula, y por ello adelantó que los migrantes van a esperar la respuesta de las autoridades conforme a la petición.

De no hacerlo, advirtió, «puede llevar a que esto se salga de control y de las manos de las autoridades». EL ORBE / REDACCION