Se Rompe Acuerdo Entre el INM y Migrantes, Formarán Enésima Caravana en Tapachula

*Planean Partir el Próximo Lunes por la Mañana.

Tapachula, Chiapas; 02 de Junio del 2022.- El supuesto acuerdo entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y un grupo de migrantes varados en la localidad que pomposamente anunció en la víspera un «activista», se rompió en las últimas horas, según confirmó él mismo.

Esto porque, de acuerdo a la versión que dio a los medios de comunicación, las autoridades federales no les brindarán los cientos de camiones de pasajeros que requerían para llevarlos a otras entidades para despresurizar la Ciudad, ante la llegada programada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En torno a ello, el Centro de Dignificación Humana, indicó que los migrantes siguen organizados con la propuesta de salir caminando por la carretera costera rumbo al interior del país.

Desde la semana pasada, ese grupo de extranjeros conformaron «delegados» para organizarlos conforme las naciones de origen, entre ellos Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala, El Salvador, los países africanos, Colombia, entre otros, quienes tienen la base de datos que se entregó al INM.

Incluso amenazó que “esta vez, ya no va haber negociación en la carretera, seguiremos caminando los días que sean, porque se les pidió que se atendiera esta crisis de miles de migrantes y no se llegó a un acuerdo».

De acuerdo a la programación de los indocumentados, los migrantes estarían saliendo este lunes 6 de Junio, a partir de las primeras horas del día. EL ORBE / La Redacción