Inservible el 80% del Alumbrado Público en la Comunidad Rural San José Nexapa

*Más de 100 Familias Afectadas por la Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 02 de Junio del 2022.- Las alrededor de cien familias que habitan en la comunidad de San José Nexapa, en la zona alta de éste municipio, aseguran que tienen serios problemas con el servicio de alumbrado público, ya que actualmente el 80 por ciento de las luminarias no sirven y como consecuencia, casi todo ese poblado está a oscuras y a merced de los delincuentes.

Lo anterior lo dio a conocer, Wilmar Alonso López González, habitante de esa comunidad, quien aseguró que ese servicio es muy importante para ellos y básico para el desempeño de las actividades diarias que los colonos realizan por las tardes y noches, lo que hoy está restringido.

Añadió que se han acercado a la Presidencia Municipal para hacerles saber la necesidad que tienen del alumbrado público, pero que no hay respuestas positivas.

Agregó que también por esas deficiencias, los delincuentes han hecho de las suyas, aprovechando la oscuridad que reina en esa comunidad y que les permite actuar sin ninguna pena y con total confianza, ya que nadie los puede identificar a la hora de los atracos, y huyen sin que puedan ser perseguidos.

Manifestó que la inseguridad que hay ahí también es consecuencia de que la Policía Municipal no llega a ese lugar a realizar rondines para prevenir el delito, y que también por eso los malhechores actúan descaradamente, quitándole sus pertenencias a los que transitan en las calles y caminos.

Finalmente, afirmó que hay otras comunidades que convergen con San José Nexapa, como La Patria, San Antonio, Chicharras, Santa Teresa, y otras más. EL ORBE / Nelson Bautista