Indocumentados son Causantes de la Violencia e Inseguridad que se Vive en Tapachula: Industriales

*Sectores empresariales afirman que los migrantes pisotean las leyes mexicanas, con total impunidad.

Tapachula, Chiapas; 02 de Junio del 2022.- «Muchos de los migrantes que han llegado a Tapachula son los causantes de violencia e inseguridad en el municipio y en los aledaños, aunque lo peor de todo es que gozan de impunidad», sostuvo, Abel Ruiz Méndez, empresario industrial de la región y vicepresidente de Canacintra

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que grupos de indocumentados han causado muchos perjuicios no solo entre la población regional, sino también al sector empresarial, sobre todo porque ahuyentan al turismo, a los consumidores y a los inversionistas, además de los millonarios daños económicos que se generan por sus bloqueos de calles y carreteras.

Aseguró que, en este asunto, se nota que la autoridad no le ha puesto el debido interés a la crisis migratoria y sus graves consecuencias para resolverlo, y hasta, como el caso del gobierno federal, se ha pasado de “buena gente” con estos grupos al permitirles tantos desmanes y dotarlos de inmunidad.

Agregó que «la gente del Soconusco, concretamente de Tapachula, es trabajadora y dedicada a sus ocupaciones. Por lo tanto, la población local no tiene ninguna culpa del problema que arrastran esos extranjeros, «quienes seguramente en su país no generan tantos problemas como lo hacen aquí, trastocando la tranquilidad, la paz y la seguridad de quienes nacimos y vivimos aquí».

Añadió que, con las acciones violentas de los migrantes, no solo han propiciado temor entre la sociedad, sino lo peor es que al infiltrarse pandilleros dentro de las caravanas, ha crecido la delincuencia y el crimen, lo que ha resultado desastroso para la tranquilidad de la población.

Consideró que este asunto de los migrantes, sin contar los problemas que tienen en sus respectivos países, también son movidos por gente de organismos internacionales que aprovechan la ocasión para sus particulares intereses, por lo que el Gobierno ya debe cortar de raíz este asunto, empezando con ya no permitir el ingreso de ningún migrante, en esas condiciones.

Dejó en claro que «no se trata de xenofobia, solo de hacer cumplir lo que establece la ley, porque hasta ahora los indocumentados la han pisoteado a su antojo y eso se llama impunidad». EL ORBE / Nelson Bautista