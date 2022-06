Siguen Llegando Migrantes a la Oficina Migratoria de Huixtla

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio del 2022.- Cientos de migrantes se siguen congregado en el Centro de Atención Integral Fronterizo «Cerro Gordo», ubicado en el municipio de Huixtla, para tratar de obtener una Forma Migratoria Múltiple (FMM), y salir de Chiapas rumbo al centro del país.

Los indocumentados llegaron hasta ese punto, ubicado a unos 55 kilómetros de Tapachula, luego de que la frontera con Guatemala sigue sin vigilancia y por lo tano está abierta para todo.

Los migrantes se mantenían -hasta la noche de este lunes- concentrados al interior del recinto fiscalizado, donde se tienen a mujeres, niños, hombres y familias en espera de ser atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en sus aspiraciones de seguir su camino y no quedarse en la entidad.

Estos formatos que han sido entregados por miles en los últimos días, son documentos de tránsito temporal, que les conceden 30 días para salir recorrer el territorio nacional y salir del país en cualquiera de sus fronteras, ya sea las ubicadas en el sur, como las del norte.

Este sería el segundo grupo considerable de personas que se ha trasladado caminando por toda la carretera costera desde el domingo pasado en busca de llegar a Huixtla.

Su intención es la de avanzar y no quedarse en Tapachula, ya que consideran quela ciudad está colapsada con tantos migrantes y porque hay pocas oportunidades de trabajo.

Se cree que la frontera sur de Chiapas ha sido el punto de llagada o de tránsito de migrantes de más de cien nacionalidades en los últimos dos años, incluso de las naciones en guerra, como Rusia y Ucrania.

Ese recinto fiscalizado fue habilitado de manera temporal para atender a la población migrante que requiere la atención y que no ha encontrado respuesta de las autoridades federales en Tapachula. EL ORBE / La Redacción