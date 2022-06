Se Incrementa Atención a Jóvenes con Ideas y Conductas Suicidas en Tapachula

*Confirma el Centro de Integración Juvenil.

Tapachula, Chiapas; 17 de Junio del 2022.- En el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Tapachula y núcleos adyacentes, no ha habido casos de suicidios. Sin embargo, esas ideas no pasan inadvertidas entre algunos pacientes, ya que al mes unos dos jóvenes piensan en un final de esa naturaleza ante problemas de tristeza, complicaciones emocionales o alguna depresión que los agobia.

De esa forma lo manifestó Miguel Ángel Mancera Castillo, médico de ese organismo, quien aseguró que esas ideas de suicidio son completamente diferentes, pero que si se trata de una antesala a esa determinación, puede haber alternativas de solución.

Hay personas que tal vez están pasando por un mal momento de cualquier índole: como la situación económica, en su casa, su trabajo, la escuela, o donde esté, y el suicidio lo consideran como una opción para dejar de sufrir o para salir del problema, sostuvo. Sin embargo, hasta ese momento todo ha quedado en una simple idea porque físicamente no ha ocurrido nada.

Añadió que la edad de las personas que piensan y ejecutan el suicidio, son de los 16 a los 25 años, y a los 30 inclusive. Estas personas, dijo, son fáciles de detectar, porque muestran un deseo por aislarse; porque bajan en sus calificaciones para los casos de estudiantes, o que muestren una conducta extraña.

Comentó que en estos casos, los familiares pueden acercarse al CIJ para solicitar apoyo psicológico o de salud mental, porque a veces son casos que requieren de una atención directa, es decir, platicar con ellos y saber exactamente el origen de sus deseos y de sus pensamientos en un suicidio.

Reconoció que, en ocasiones, esos pensamientos están ligados al consumo de sustancias prohibidas o estupefacientes como la marihuana y la cocaína, las mismas que en determinado momento favorecen estas ideas. EL ORBE / Nelson Bautista