Migrantes Levantan Bloqueo en la Carretera Costera, Luego de Alcanzar Acuerdos con Autoridades Federales

* Cientos de Vehículos Permanecieron Varados por más de 48 Horas.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio del 2022.- La Costa de Chiapas vivió este jueves una de las peores crisis viales registradas en los últimos años, luego de que unos mil 200 migrantes mantenían por segundo día consecutivo bloqueada la Carretera Costera y tomadas las oficinas aduanales.

Esto generó que cientos de unidades se mantuvieran varadas en varios kilómetros de carretera y se ocasionara millones de Dólares en pérdidas, en virtud de que infinidad de camiones con productos perecederos estuvieran bajo los intensos rayos del sol, sin poder pasar, ni para adelante ni para atrás.

Los «hermanos centroamericanos» arremetieron a pedradas contra las instalaciones y a los elementos de la Guardia Nacional (GN), y tampoco permitieron que entraran las ambulancias de Protección Civil para atender a los presuntos lesionados de la trifulca.

Encabezados por ocho personas, entre seudo defensores de derechos humanos, dos exguerrilleros centroamericanos, una «líder» de la izquierda venezolana, y supuestos civiles, condicionaban al Gobierno Federal a que deberían atender sus demandas de inmediato, o mantendrían colapsada a la región económica de Chiapas.

Entre sus exigencias estaban cien camiones de pasajeros, con chofer y combustible suficiente para transportarlos a diversas regiones del país y a la frontera con Estados Unidos, en una fila motorizada que no detuviera ninguna autoridad, no pidieran sus identificaciones, ni los deportaran.

Asimismo, visas humanitarias, oficios de salida, formas migratorias múltiples, empleo, además de servicios gratuitos de salud, educación, alimentación, vivienda, programas de Gobierno, entre otros.

Horas después se enteraron que centenares de elementos de la GN, militares y de diversas corporaciones policíacas habían sido desplazados hacia esa región de Chiapas, con las instrucciones de llevar a cabo el desalojo con el uso de la fuerza pública y el cumplimiento de varias órdenes de aprehensión.

Como una última oportunidad de establecer una mesa de diálogo antes de la incursión policiaca y militar, una comisión de funcionarios federales encabezados por la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), en la entidad, Paola López Rodas, arribó al lugar y sostuvieron una reunión con los indocumentados por espacio de varias horas.

Al concluir el evento, alrededor de las 19:00 horas, se informó que acordaron que, el Gobierno de México permitirá que los flujos migratorios puedan transitar por territorio nacional, pero de manera ordenada, que cumplan con los trámites que marca la ley, plenamente identificados, y que no cuenten con órdenes de localización o aprehensión en sus países de origen o de otras naciones.

Se les dará prioridad a las mujeres, niños, personas de la tercera edad, con alguna discapacidad o embarazadas; así como a grupos vulnerables; además de aquellos que ya cuenten con su constancia emitida por la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR).

Los que no lo tengan, tendrán que hacer sus trámites administrativos en Tapachula, tal y como lo están haciendo miles de extranjeros, pero de manera ordenada.

En el caso de los que viajan en núcleos familiares, se les brindará atención en el Sistema DIF estatal, en tanto avanzan sus trámites migratorios, pero también deberán cumplir con lo que establece la ley.

Los migrantes no tuvieron otra opción más que aceptar, aunque pidieron que no se ejerciera la acción penal en contra de ninguno de ellos, pero se les dijo que, el no hacerlo, sería impunidad y un ejemplo para que más de ellos siguieran haciendo lo mismo.

Por todo ello, alrededor de las 19:00 horas levantaron su bloqueo y permitieron que se restableciera la comunicación terrestre. Para ello, la Policía Federal y el apoyo de otras corporaciones realizaron un gigantesco operativo en la costa de la entidad para el control de miles de unidades en tránsito. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello