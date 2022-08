Migrantes se Dedican a Delinquir en Diversas Colonias de la Ciudad

* Organizaciones Afirman que los Indocumentados se la Pasan Rondando las Calles de Tapachula, sin Oficio ni Beneficio.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto del 2022.- «Las autoridades no están poniendo atención al problema de los migrantes en Tapachula, lo que hace que cada día se agrave, porque el ingreso continúa como estampida y ahora ya no solo de centroamericanos y haitianos, sino venezolanos que no solo exigen atención inmediata al Instituto Nacional de Migración, incluso han agredido a los agentes».

Así lo manifestó en entrevista para Periódico EL ORBE, Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la Asociación Civil “Nueva Generación y Vinculación Social”, quien agregó que la frontera con Guatemala sigue abierta de par en par y a través de ella pasa todo el mundo.

«El gobierno federal debería de organizarse para que, si no puede cerrar el paso a los migrantes, cuando menos debe tomar medidas a modo de que se instauren protocolos sanitarios, los cuales deben ser respetados y de esta forma se deje de especular si los que ingresan llegan enfermos o contagiados, y no representen un problema de salud para la población mexicana», comentó.

Asimismo, por cuestiones de seguridad debe haber un control estricto para saber si quienes ingresan no son delincuentes o tienen cuentas pendientes con la justicia de su país, porque luego resulta que ya estando en territorio mexicano, se dedican a delinquir, como ha sido el caso de los maras salvadoreños que, con el pretexto de que huyen de su país porque ahí los están ajusticiando, llegan a territorio nacional solo a causar problemas.

No es solamente el centro de la Ciudad o los parques los que están invadidos, sino también algunas colonias populares, además del mercado Los Laureles y sus alrededores, ya que al instalar ahí oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), son miles de migrantes los que deambulan en ese lugar, dijo.

Lo malo, recalcó, es que si el Gobierno no da solución a este problema en Tapachula y se van a ir formando más cinturones de miseria, porque la mayoría de migrantes no tiene recursos para sostenerse y ante las pocas posibilidades que tienen de avanzar rumbo a la frontera norte, se van quedando en la ciudad. EL ORBE / Nelson Bautista