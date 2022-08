Realizan con Éxito Pruebas Holter en Tapachula Para Problemas Cardíacos

* Detecta Oportunamente Padecimientos.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2022.- El Centro Cardiológico de Tapachula está realizando con éxito el Estudio Holter para detectar oportunamente padecimientos y aplicar los tratamientos precisos que permitan a los pacientes, incluso niños, superar sus enfermedades.

Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director de esa institución médica ubicada en la Avenida Central Sur 74, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que muchas de las consultas que atienden en ese lugar se tratan de alteraciones del ritmo cardíaco dadas por extrasístoles, con latidos rápidos o lentos, y no es suficiente unos minutos para llegar a un diagnóstico decisivo.

Por ello, dijo se les aplica ese estudio especializado con un monitoreo cardíaco continuo durante 24 horas y el paciente puede realizar actividades moderadas en ese lapso en el que se grabarán los resultados.

Esto es para detectar alguna situación anormal antes de hacer el diagnóstico y para ver los cambios que se tienen ya con un tratamiento.

«Tratando de cubrir todas las expectativas y los diagnósticos que pudieran haber ocultos durante el tiempo que no está el paciente en la consulta, o sea todo un día y pueden suceder tres cosas. La primera es que perciba alteraciones del ritmo cardíaco y no coincidan con lo reflejado en el monitoreo”.

Asimismo, el paciente refiere que en determinado horario se sintió bien, le dio sueño y descansó sin sentir problema alguno, pero los instrumentos advirtieron alteraciones en ese periodo, y los datos son muy valiosos, porque puede estar sufriendo una arritmia cardiaca, incluso severa, sin que se le manifieste.

También se detecta en ese proceso, pausas, detenciones del ritmo cardíaco que se pueden clasificar en bloqueos de primero, segundo, avanzado, y de tercer grado.

Con el bloqueo de primer grado y el segundo, es una alteración que requiere monitoreo cardíaco y se busque cuál es la causa metabólica que esté cursando el paciente, sin necesidad de otra instrumentación.

Pero un bloqueo de segundo grado avanzado o uno de tercero, el paciente debe ser inmediatamente enviado a un lugar de urgencias, donde pase y proceda a la colocación de un marcapasos definitivo. Entonces esto es muy importante a la hora de la toma de decisiones.

Asimismo, para detectar arritmias, como son las extrasístoles ventriculares. Estamos hablando de un corte de 2 mil 500 en 24 horas, o juntarse muchos latidos prematuros y se llamarían carreras o colgajos o taquicardia ventricular, que finalmente puede derivar a una fibrilación, que es de las más malignas, en la cual el paciente puede caer técnicamente o clínicamente en un paro cardíaco.

Por ello, insistió que es muy importante el Estudio Holter para aplicar un tratamiento adecuado, dar una respuesta inmediata y poder medir los resultados.

Se puede implementar a cualquier edad, dijo, como es un monitor externo que debe traerse 24 horas. Los más pequeños que han atendido son a menores de 5 años, con muchas indicaciones a los padres o a los abuelos, para que preserven los movimientos del niño y se puedan llevar el equipo, registrar las 24 horas y tener un mejor diagnóstico. Pero conforme avanza la edad, las alteraciones del ritmo cardíaco son más frecuentes.

A partir de los 50 años esto se hace mucho más frecuente y con cada década, va incrementando la posibilidad de arritmias cardíacas y las necesidades de otros artefactos como marcapasos, desfibriladores, automáticos implantables o resincronizadores, pero todo ello parte de la valoración médica.

En el Centro Cardiológico de Tapachula se hacen en promedio dos Estudios Holter a la semana, «en nuestros pacientes va nuestro protocolo de estudio en el que anotamos exámenes de laboratorio, Rayos X, tele de tórax, doppler, carotideos, vertebrales y en la necesidad de un Holter». EL ORBE / JC