Maestros Suspenden el Primer día de Clases en la Escuela Preparatoria No. 2

*Hay Problemas Entre Director y Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2022.- Sin que avisaran a tiempo a los alumnos y a los padres de familia, y sin dar mayores explicaciones al respecto, maestros suspendieron el primer día de clases en la Escuela Preparatoria No. 2, al oriente de la localidad, en donde en la última reunión para atender la problemática que prevalece desde el año pasado, terminó a golpes.

Deysi Mariana Ortiz Rodas, presidente del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, dijo en entrevista con EL ORBE, que están haciendo un llamado para que hoy martes se presenten todos el personal docente, administrativo y de apoyo, menos el director, Miguel Ángel Montelongo Orella, quien de momento se encontraba despachando desde la Unidad Administrativa porque en la preparatoria no es bien recibido.

Explicó que a esa persona no lo dejarán entrar a la escuela hasta que aclare las irregularidades de que es señalado, «como lo es el hecho de haber convencido a un grupo de docentes para que no se presentaran a dar clases presenciales desde febrero pasado, además del problema de la congelación de la cuenta bancaria del Comité de Padres de Familia y el destino de los más de dos millones de pesos que había en ella».

Añadió que los alumnos, casi mil jóvenes, estarán esperando desde muy temprano de este martes en la escuela, la presencia de los docentes para que les impartan clases, «porque esa es la disposición a nivel nacional, de que todas las escuelas de todos los niveles ya deben estar en presenciales».

Por su parte, Montelongo, que efectivamente despacha en una oficina en la Unidad Administrativa de Gobierno, difundió este lunes un video en plan de defenderse, en donde responsabilizó a Deysi Ortiz, y hasta maestros, de mentir con relación a lo que sucede en esa preparatoria, que según él, ha impedido las clases presenciales.

De entrada recalcó que su nombramiento no es resultado del favoritismo o amiguismo, como ha trascendido durante todos estos meses; que desde el 12 de Enero se ha presentado a esa institución educativa para tratar de establecer un diálogo, pero que esas personas y unos maestros tienen cerrada la escuela.

Asimismo, que durante estos ocho meses estuvieron trabajando en la Unidad Administrativa, pero que la «paz y seguridad se terminó la semana pasada con el proceso de inscripción y reinscripción del ciclo escolar, debido a los actos desafortunados que promovieron la violencia y desorden entre los padres de familia».

Según su versión, «el personal de Servicios Escolares ahora se sienten inseguros y vulnerables ante los hechos ocurridos que terminaron en gritos y golpes».

Habló de la cuenta bancaria congelada que asegura sigue en manos de su antecesor y se deslindó de su manejo, además que confirmó que hay una nueva.

Indicó que no son obligatorias las «cuotas voluntarias» de inscripción y que no condicionan a nadie para el ingreso, y tampoco se le negó la oportunidad del derecho a la educación, como lo han señalado los padres de familia.

«El regreso de clases presenciales no está en mis manos, sino en las de la Secretaría de Educación», puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista