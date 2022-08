Lista Otra Caravana de Indocumentados

* Salen de Tapachula hoy Martes.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2022.- En la tarde de este lunes un grupo de migrantes sostuvieron reunión en el Parque Central «Miguel Hidalgo» de la localidad, para anunciar la salida de una nueva caravana con el objetivo de llegar a la Ciudad de México.

En la lista que estaban realizando habían anotadas 300 personas, en su mayoría venezolanos, y de Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Se calcula que en ese contingente de extranjeros, hay también enlistados 80 niños, niñas y adolescentes, aunque no se precisó si viajarán solos o acompañados.

Su postura de viajar caminando hacia el interior del país fue porque no quisieron cumplir con el proceso administrativo con cita que dictan las leyes mexicanas, o porque ya fueron rechazados.

La propuesta fue que la partida de la Ciudad se hiciera alrededor de las 04:00 horas, para evitar el caminar bajo los ardientes rayos del sol y las altas temperaturas de la Costa de Chiapas.

Indicaron que tratarán de caminar a paso lento, pero constante, en el ánimo de llegar hasta el municipio de Huixtla, a unos 48 kilómetros de Tapachula, pernoctar en el domo del Barrio Guadalupe, para que al otro día retomen su camino en distancias similares.

Adelantaron que no pasarán a las oficinas aduanales y migratorias «Cerro Gordo», en las inmediaciones de Huixtla, porque ya saben que les dirán que deben realizar sus trámites en Tapachula, y otros porque ya les negaron sus solicitudes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello