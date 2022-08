Maestros no se Presentaron a Clases en la Prepa Dos, Denuncian Padres de Familia

* Alumnos se Quedaron en la Escuela Esperando.

Tapachula, Chiapas; 30 de agosto del 2022.- Sin que se conozcan las causas, la mayoría de los docentes de la Escuela Preparatoria No. 2, de la localidad, no se presentó este martes a dar clases presenciales, no obstante que había condiciones para trabajar, comenzando con que la institución mantuvo abiertas sus puertas.

De esa forma lo dio a conocer Héctor Martín Méndez Estrada, representante del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos, quien acudió a la escuela para documentar lo ocurrido.

En entrevista con rotativo EL ORBE, agregó que miembros del Comité de Padres de Familia estuvieron desde muy temprano en esas instalaciones para verificar que todo fuera en orden, y fue entonces cuando constataron la ausencia de los docentes.

Asimismo, tampoco se presentó a laborar el personal administrativo de la institución, ignorándose los motivos que hubo para que no cumplieran con el compromiso con la escuela, los alumnos, y los padres de familia.

Por otro lado, insistió en que el nuevo director de la escuela, Miguel Ángel Montelongo Orella, se atrevió a cambiar el reglamento interno de la institución, discriminando a aquellas alumnas embarazadas a quienes colocó ahora en un renglón de indisciplina, coartándoles el derecho que tienen a recibir instrucción y con inclusión.

Reconoció que además hay un pequeño grupo de padres de familia que está del lado del nuevo Director, y este lunes en la mañana que estuvieron en la escuela, se vieron involucrados en unos forcejeos. EL ORBE / Nelson Bautista