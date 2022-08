Migrantes se Inmiscuyen en Asesinatos y Otros Actos Delictivos en Tapachula: Comerciantes

*Exigen al Gobierno Federal que Realice Redadas.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto del 2022.- Comerciantes de la localidad consideraron este día que la presencia de migrantes ha contribuido a que en algunas colonias populares se haya incrementado los índices delictivos como robos, asaltos, extorsión, hasta homicidios.

Por ejemplo, Esther Vázquez, comerciante del centro de la Ciudad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que en las colonias de la orilla de la ciudad es donde han sabido sobre asesinatos y otros casos similares, «y creo que esto es en relación a tanta gente qué viene de otros países».

Consideró sumamente importante extremar los filtros de seguridad e investigar a fondo los antecedentes penales de quienes migran hacia territorio nacional, indicó, además de implementar redadas para detener a todos los que se encuentren de manera ilegal en territorio nacional y deportarlos de inmediato.

Recalcó que los migrantes que arriban a Tapachula tardan muchos meses tramitando sus documentos para poder seguir su camino hacia alguna otra región del país o a los Estados Unidos, y otros para quedarse a radicar de manera definitiva en territorio nacional.

«Esa es la situación de que mucha gente no tiene empleo y lo que hace es delinquir. El gobierno federal debe agilizar los trámites migratorios, y sobre todo checar qué antecedentes tiene cada persona para poderlo dejar entrar a México y, en caso de que no tenga un buen historial o que haya delinquido en algún lugar, deportarlo, porque vienen para hacer destrozos en una región qué era tranquila y ya no tenemos esa paz», recalcó.

Aún cuando reconoció que con la estrategia de abrir cien ventanillas de atención ha permitido que s vayan miles de ellos de manera legal, detalló que en el centro de Tapachula todavía hay demasiados, en especial de cientos de venezolanos y cubanos que están llegando todos los días.

Mientras que en el caso de los haitianos que encabezaron las oleadas el año pasado, comentó que aún quedan algunos, como los que se concentran en la parte posterior del templo de San Agustín, donde colocan su mercadería.

Hizo un llamado a las autoridades federales para incrementar la estrategia de seguridad, no solo en las colonias populares sino en todo el municipio, «y vean esos casos de delincuencia que se han incrementado, porque son focos rojos que indican sobre la estabilidad». EL ORBE / JC