Ex Alcalde de Huixtla Régulo Palomeque, Detenido por Presunto Uso Indebido de Recursos Públicos

* Hay Otras 5 Órdenes de Aprehensión Contra Ex Presidentes Municipales.

Tapachula, Chiapas; 01 de septiembre del 2022.- Elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado cumplieron en la noche de este jueves una orden aprehensión por el delito de malversación de recursos económicos del erario público en contra del ex presidente municipal de Huixtla, Régulo P.

Los primeros informes señalan que los uniformados ubicaron al ex alcalde, quien abanderó en periodo al Partido Chiapas Unido, cuando salía de un restaurante ubicado en una plaza del sur de la ciudad.

Ahí, los uniformados de la Policía Ministerial le informaron que un juez había girado esa orden judicial en su contra por delitos cometidos durante su paso por la administración municipal en el trienio 2015-2018.

De acuerdo a testigos, el detenido guardó silencio y escuchó la lectura de sus derechos, además de que no opuso resistencia a la ejecución del mandato.

Se cree que su caso se deriva de las investigaciones realizadas a las auditorías de las Cuentas Públicas que presentó en su momento, así como la verificación física de lo reportado en ellas, además de las irregularidades supuestamente detectadas a la hora de solventar las inconsistencias.

Una vez que fue asegurado, el ex alcalde fue trasladado y presentado ante un juez, para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

Se estima que hay por lo menos otras cinco órdenes de aprehensión en contra de ex alcaldes en Chiapas por situaciones similares, las cuales se podrían cumplir en cualquier momento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello