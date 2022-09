Personal de Albergue Intenta Derribar Árbol de Guanacaste.

Tapachula, Chiapas; 01 de Septiembre del 2022.- Sin que les corresponda, personal de un albergue ubicado en el kilómetro 9.5 de la carretera a Puerto Madero, intentó derribar un milenario árbol de Guanacaste, con el argumento de que constituye un peligro.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Antonio Arias Godínez, apoderado legal de un rancho denominado “Huacalero”, que también comparte el derecho de ese árbol, agregó que las autoridades dieron un permiso para el derribo del árbol, sin verificar a quién corresponde y si realmente es un peligro.

Manifestó que pudieron haber notificado lo que pretendía la gente del albergue. Sin embargo, jamás le avisaron, por lo que considera que eso fue un abuso, ya que el árbol no le corresponde totalmente.

Calculó que ese Guanacaste tiene como unos 70 años de vida, y jamás alguien alzó la voz de que es un peligro. Entonces, dijo, lo más seguro es que el personal del albergue lo que quiere es aprovecharse de la madera y no porque realmente constituya una situación de alarma.

Si fuera por el asunto del peligro, entonces por qué no tiran otro similar que tienen adentro del albergue que ese sí podría afectar en caso de que cayera alguna de sus ramas, dijo.

Pidió a las autoridades correspondientes a que, si dieron algún permiso para derribar ese árbol, que lo cancelen y vayan al rancho para que personalmente vean en qué propiedad está.

Además, castigar conforme lo marca la ley al funcionario que lo expidió y a quién pudiera querer aprovechar la madera del árbol. EL ORBE / Nelson Bautista