En Riesgo Producción del Café de Chiapas por Falta de Jornaleros Guatemaltecos

* No hay Quién Recoja la Cosecha.

Tapachula, Chiapas; 01 de Septiembre del 2022.- Debido a la falta de mano de obra guatemalteca, los productores de café en Chiapas podrían perder entre 30 y un 40 por ciento de la de por sí mermada cosecha, al no haber quién pueda apoyarlos en el corte del grano.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Israel Pérez Maldonado, productor de la zona alta de la localidad, quien manifestó que los trabajadores del campo de ese país que llegaban de manera legal desde hace décadas cada año, han dejado de hacerlo.

Consideró que entre las causas está que al cambio de la moneda no les favorece, ya que lo que ganan en México no es nada a la hora de cambiar Pesos por Quetzales.

Por ejemplo, cien Pesos Mexicanos apenas equivalen a unos 40 Quetzales, por lo que ganan mucho más en su nación de origen.

Agregó que no hay gente local para el corte del aromático grano, pues los jóvenes campesinos de hoy prefieren otro tipo de trabajo, mientras que otros optan por irse a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida y no falta quienes prefieren dedicarse a la delincuencia y al vicio.

Otro detalle, indicó, son las plagas, como el caso de la Roya que ha acabado con las plantaciones de café Borbón, por lo que se han inclinado por variedades resistentes, como es el Árabe, que se siembra en la zona alta.

Sin embargo, precisó que la presencia de las plagas sí les afecta mucho ya que reduce la producción, incluso en algunas regiones de Centroamérica ha sido devastador. EL ORBE / Nelson Bautista