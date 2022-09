Padres, Alumnos y Docentes de Técnica No. 129 Marchan por Calles de Tapachula

*Exigen Desalojo de Invasores y Construcción de Barda Perimetral.

Tapachula, Chiapas; 02 de Septiembre del 2022.- Padres de familia, alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica No. 129, ubicada en la colonia Pobres Unidos, al sur de la Ciudad, marcharon este viernes desde el parque Bicentenario hasta las instalaciones del Palacio Municipal, para pedir a la autoridad local su intervención ante el Gobierno Federal, a quien solicitan el desalojo de invasores que se han posesionado del predio desde el 2018.

Juan Carlos Alvarado Rodríguez, profesor de esa institución educativa, dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, que han presentado las demandas ante las dependencias que corresponden. Sin embargo, no obstante haber adjuntado pruebas y documentos, solo los han tenido dando vueltas, sin respuestas positivas.

Añadió que ya estuvieron ahí representantes del departamento jurídico de la Secretaría de Educación, y corroboraron que esa parte está invadida por gente ajena que vive impunemente en ese lugar.

El espacio invadido es cerca de dos cuerdas, dijo, y lo requiere el alumnado de la institución para la práctica de algún deporte, lo cual deja de hacerlo debido a la invasión.

“No queremos pelear con nadie, sino solamente que nadie esté por encima de la ley. Lo que le pedimos a las autoridades es que desalojen a la gente que tiene invadida esa parte, porque ese espacio le corresponde a los padres de familia, a la escuela y a los alumnos”, manifestó.

En esas instalaciones hay inscritos alrededor de 300 alumnos, los mimos que no pueden desarrollar a plenitud sus actividades, porque hay personas que gozan de la impunidad.

Salvo el caos vial que se formó en el centro de la Ciudad, no se reportaron incidentes y luego de que una comisión de funcionarios locales los atendió, se retiraron de la plaza central. EL ORBE / Nelson Bautista