Expertos Sugieren Retirar Ahorros del Banco por Inflación y Bajas Ganancias

* Recomiendan Invertir en Bienes y Negocios.

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre del 2022.- AFJ Consultores sugirió a la población a retirar su ahorros bancarios por el tamaño de la inflación actual en México y los bajos réditos , y en lugar de ellos invertir en bienes inmuebles y en negocios, en donde puedan ver a corto y mediano plazo sus ganancias.

Fidel Moreno de los Santos, socio director de esa empresa, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que la gran mayoría de los que depositaron su dinero en los bancos cuando la inflación era todavía controlable, hoy tienen que disponer de esos montos y peor aquellos que lo mantenían en sus casa en efectivo, porque en ambos casos su valor adquisitivo se perdió drásticamente.

Mientras que, los que optaron por hacer sus inversiones en bienes inmuebles, con el tiempo esos adquirieron una plusvalía o sea un valor adquisitivo actual, «porque ahora gastas la misma cantidad de dinero que el año pasado, pero se compra mucho menos productos»

En torno al valor adquisitivo del peso, señaló que, tan solo en este año, pudiera estar en niveles similares a la inflación real, es decir, en alrededor de un 12 por ciento, «y eso ha pegado en los bolsillos, y se lo podemos preguntar a las amas de casa y analiza lo que contestará»

Reconoció que cada vez es mucho más difícil ahorrar «porque no alcanza ni para la supervivencia. Lo que conviene ahorita es disminuir nuestros propios gastos a lo más mínimo posible, porque de lo contrario los ahorros irán disminuyendo hasta desaparecer. Hay que invertir en algo que podamos sacarle provecho a futuro, porque tener el dinero estancado, es igual que un agua que no corre, se echa a perder, que en la paga sería perder su valor adquisitivo».

Propuso que «debemos de empezar, como mexicanos, a pensar en otras alternativas de ahorro, porque lo que estamos haciendo en los bancos no es un ahorro, sino guardar el dinero en alguna parte, pero nada más». EL ORBE / JC