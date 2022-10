Colegios Ponen en Marcha «Mochila Segura» y «Protocolo Lazos» por Alumnos Intoxicados

* Buscan Garantizar la Seguridad de Estudiantes.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre del 2022.- Derivado que en los últimos días se han registrado más de un centenar de alumnos intoxicados en dos instituciones educativas en Tapachula y una más en el municipio de Bochil, colegios privados en la localidad formaron un frente común con los padres de familia a favor de la seguridad de los niños y adolescentes, con los que pusieron en marcha los programas «Mochila segura» y «Protocolo lazos».

Jonathan Humberto Córdova Gordillo, director del Colegio Humanista Abraham Maslow, ubicado en la colonia Las Vegas, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que hay una alerta en la localidad por la intoxicación de los alumnos de dos escuelas por el consumo de alguna sustancia, «y por eso hemos decidido prevenirnos».

Una de las acciones emprendidas es el «Protocolo Lazos», que es la suma de esfuerzos de todos, alumnos, padres de familia, maestros, administrativos, autoridades, entre otros, para proponer y llevar a cabo las medidas que sean necesarias para garantizar la paz y seguridad en esa escuela.

«Es un código de lenguaje semiótico de una perspectiva sociológica conductual, en el cual todos los que intervienen saben su significado. En término reales, se actúa desde la entrada del aula de clases, después de pasar el filtro sanitario. Todos los docentes tienen la obligación de prevención, respaldado por los padres de familia».

A la par de ello, también implementaron «Mochila segura», que inicia desde casa, donde los padres de familia revisan sus útiles escolares y todo lo que llevan sus hijos a las escuelas, como un primer filtro y dan el respaldo para que los maestros hagan algo similar en las aulas.

En los primeros ejercicios que se han hecho, han localizado algunas cosas que se podrían utilizar con otros fines, como los cubiertos metálicos y otros similares, en una serie de actividades preventivas que también lleva a cabo el Colegio Benemérito de las Américas, en instalaciones contiguas.

«La prevención es también un elemento cultural y responsabilidad de las personas adultas, las cuales tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones, en el ánimo de que todos los alumnos lleguen a estudiar de manera segura, y que los padres de familia se sientan con mayor confianza», indicó.

Dejó en claro que ese ha sido una solicitud constante que han hecho a las autoridades para que las actividades preventivas se formalicen y no solo sean medidas internas de cada institución, para que el beneficio sea para todos por igual y no solo para los alumnos de unas escuelas.

Mientras tanto, hizo el llamado a los directivos y padres de familia de cada plantel, para que también implementen medidas apegadas a la ley, con las que se busque establecer estrategias preventivas, además de reforzar la comunicación en el núcleo familiar.

Confirmó que hay una reunión con escuelas públicas y privadas de la localidad que se está convocando para analizar el tema de los intoxicados y analizar la propuesta de ampliar «Mochila segura» y «Protocolo lazos».

No se vulnera la integridad del estudiante ni sus derechos, por el contrario, son tareas conjuntas para su seguridad e integridad personal, expresó. EL ORBE / JC