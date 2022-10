Crimen Organizado de Centroamérica se ha Infiltrado en las Caravanas

En las Últimas Semanas han Surgido Casos de Extorsión Cometidos por Extranjeros, Quienes Mantienen en Jaque a los Sectores Productivos de la Región.

* SECTORES DE LA SOCIEDAD AFIRMAN QUE GRUPOS DELICTIVOS Y PANDILLEROS HAN HECHO DE LA COSTA Y SOCONUSCO SU CENTRO DE OPERACIONES.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre del 2022.- La Organización No Gubernamental Vinculación Ciudadana Nueva Generación, consideró este día que, con la llegada de los éxodos migratorios a Chiapas, también arribó a la entidad el crimen organizado.

Alfredo de la Cruz Cordero, dirigente de esa asociación civil, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la Frontera Sur de Chiapas está totalmente olvidada por el Gobierno Federal, al asegurar que en esta región han estado ocurriendo muchos hechos trascendentes, y las autoridades no se preocupan para atenderlos.

El principal de ellos es la inseguridad, según dijo, «ya que se les hizo fácil firmar acuerdos para recibir a miles de migrantes todos los días, sin que hubiera condiciones para ello y como consecuencia, también han ingresado verdaderos delincuentes que son los que están poniendo en jaque a la población».

Asimismo, que los habitantes del Soconusco viven con mucho temor, ya que la delincuencia organizada está haciendo de las suyas y no hay autoridad que ponga un alto a esta alarmante situación.

Aclaró que por años se habían estado registrando delitos, pero del orden común, como robos a transeúnte o a casa habitación, pero ahora es la extorsión semanal (llamada popularmente cobro de piso o impuesto de guerra) que es un delito de alto impacto cometidos por bandas criminales.

Esa situación se agrava, porque son acompañadas de amenazas de muerte en contra de aquellos que se resisten en pagar esas cuotas, y para mala fortuna las cumplen, como ha ocurrido en choferes del transporte público en la costa de Chiapas.

Agregó que el amontonamiento de migrantes en algunos espacios en Tapachula, como sucede ahora en el mercado Los Laureles, en donde establecieron una oficina del ACNUR para atender a migrantes, resulta que ahora son sitios donde se consume mucho alcohol y otras drogas, causando incomodidad y más inseguridad en la población.

Puntualizó que, de manera general, la inseguridad se ha incrementado de manera alarmante en los municipios que se encuentran en la ruta del migrante «y porque el gobierno no mueve un solo dedo por atender los reclamos de la población, que ya está cansada del abandono en que la han sometido y de la impunidad». EL ORBE / Nelson Bautista