Desprotegidos Albañiles de la Región, Laboran sin Prestaciones Sociales

*EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN SE VEN OBLIGADOS A MIGRAR A OTRAS PARTES DEL PAÍS AL SER DESPLAZADOS POR MANO DE OBRA MIGRANTE.

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo del 2024.- En pleno día de la Santa Cruz, lamentablemente, el trabajo de albañil, aparte de ser muy rudo, o muy pesado, también es de mucho peligro y riesgo, en donde los patrones no los afilian al Seguro Social a quienes están inmersos en estas actividades, una prestación social que les corresponde y a la que tienen derecho.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Leonel Antonio Hernández López, manifestó que como trabajadores de la construcción requieren estar al amparo de una prestación social por cualquier accidente que ocurra, pero desafortunadamente no cuentan con ello.

Es difícil conseguir trabajo de manera personal, por lo que normalmente los albañiles buscan a empresas contratistas, pero estas pagan lo que quieren, dijo, una especie de explotación hacia los trabajadores y sin ninguna cobertura social que les brinde protección.

Puso como ejemplo su caso muy particular, donde luego de tres meses con una empresa contratista, sufrió un accidente y ese mismo día trató el patrón de afiliarlo al IMSS, pero no procedió su atención, donde por más esfuerzos no pudieron salvarle un ojo.

Apuntó que la albañilería hoy en día es un trabajo complicado, ya que en primer lugar, los salarios que reciben no corresponden a las tareas arduas que deben desarrollar, además de la competencia que hay con la mano de migrantes quienes trabajan, prácticamente, para sacar para la comida.

Ante la falta de trabajo, tienen que tomar lo que sea, pero en muchas ocasiones lo que ganan no les alcanza para la manutención de la familia.

Tan difícil es la situación de los albañiles, que en muchas ocasiones se aglomeran en el parque, con la esperanza de ser contratado por alguien.

Por otro lado, Teodoro Vázquez Castillo, Secretario General de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) del Estado de Chiapas, comentó que este 3 de mayo es un día muy especial para los católicos que tienen fe, pero en especial a los maestros albañiles, porque festejaron el día de la Santa Cruz.

Manifestó que en años anteriores ellos hacían de este día un día de fiesta porque en pasadas administraciones las constructoras los tomaban en cuenta para laborar en las diversas Obras que se construyen en la ciudad, sin embargo los tiempos cambia hoy día ya ni siquiera se acuerdan de que existen los albañiles locales.

Refirió que de las obras que se realizan hoy día en el municipio de Tapachula, las constructoras que están al frente ya tienen su gente que les trabaja, son excluidos como central Obrera, luego con la reforma laboral que hubo a la Ley Federal del Trabajo que si quieres entrar como sindicato a una obra, tienes que tener a tu plantilla con Seguro Social, con una lista bien requisitadas para presentársela al empresario, sin embargo no se puede porque los trabajos en la industria de la construcción son eventuales, por tal razón no se pueden llenar esos requisitos, pagar seguro social cuando no hay ni trabajo.

Señaló que la mayoría de maestros albañiles que pertenecían a este sindicato tuvieron que migrar hacia otras partes del país, porque en el norte ganan el doble de lo que ellos ganaban acá.

Agregó que quizás un 80% de albañiles han migrado, incluso hacia los Estados Unidos por falta de trabajo y por desplazamiento de mano de obra de la población migrante, que son explotados por quienes los contratan. EL ORBE/Nelson Bautista