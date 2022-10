En Segundo Día de Protestas, CNTE Toma Instalaciones del ISSSTE e ISSTECH en Tapachula

* Denuncian que no hay Medicamentos ni Insumos Para la Atención del Personal Docente.

Tapachula, Chiapas; 27 de octubre del 2022.- Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), cumplieron éste jueves su segundo día de manifestaciones en Chiapas, de los tres que tienen programado realizar en esta jornada. En ese marco, tomaron de manera simbólica las instalaciones del l Hospital del ISSSTE, Roberto Nettel Flores, al oriente de la ciudad.

El titular de la Coordinación de Organización V del magisterio en la región Costa Grande, Ervin Herrera Estudillo, dijo ante los medios de comunicación que hay una gran marginación para Tapachula y sus alrededores, y que en el caso de ese nosocomio, ofrece pésimo servicio y hay solo una simulación.

De acuerdo a su versión, hay desabasto de medicamentos y no hay traslados para los pacientes, aún cuando les descuentan vía nómina en cada quincena por esos y otros conceptos a los más de 53 mil trabajadores en Chiapas, incluso que el quirófano de ese lugar no funciona desde hace más de un año a falta de aire acondicionado.

Además, que la construcción de una ampliación de ese hospital, la comenzaron hace años y «sigue siendo un cascarón», en el que nunca terminan, incluso lamentó que cada año han hecho los mismos reclamos, pero que las autoridades federales ni se inmutan.

Los docentes llegaron a ese lugar por la mañana y se apostaron en las entradas, aunque decidieron no interrumpir las actividades médicas, además de que permitieron la entrada y salida del personal y de los pacientes.

Al medio día solicitaron una reunión con los directivos para exponer todas las carencias que se tienen, en un pliego petitorio que han presentado una y otra vez cada año, sin encontrar respuestas positivas.

La CNTE dio por concluidas sus manifestaciones de este día, y adelantaron que hoy viernes llevarán a cabo una asamblea general en la capital Tuxtla Gutiérrez, en donde harán un balance de las acciones emprendidas y las que tienen planeado a futuro.

Sección 40 Toma Instalaciones de la Clínica Covid

Maestros de la Sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron este jueves la Clínica del Isstech habilitada para la atención de los enfermos graves de la pandemia del Covid-19, para exigir al gobierno mejor atención a los trabajadores a los que les descuentan el pago por esos servicios.

Encabezados por, David Guzmán Salas, dirigente de las Bases Magisteriales Organizadas de esa sección sindical (BAMOS 40), los docentes se apostaron alrededor de las 11:00 horas en la entrada de ese nosocomio, ubicado al sur de la ciudad, en donde expusieron sus demandas de manera pública y las entregaron también por escrito.

Entre otros puntos exigieron mejorar los servicios de salud para los trabajadores, así como la dotación de insumos y medicamentos para los derechohabientes, ante un supuesto desabasto.

En su protesta, también mencionaron otras deficiencias en el ISSTECH, sobre todo en el ramo de las cirugías y traslados de pacientes delicados.

Según dijeron, en los descuentos que les hacen son para recibir servicios médicos de calidad, pro que es una falsedad porque ni medicinas hay.

Durante su manifestación fue cerrada la circulación en la calle en donde se encuentra ese hospital y horas después se restableció la circulación al termino de la protesta, sin que se reportaran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello