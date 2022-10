¡El Colmo!, Marchan Haitianos por “Falta de Atención” en Trámites de Visa Humanitaria

Los Migrantes Protestaron Afuera de las Oficinas del INM, ya que no Quieren Esperar la Cita que se les Otorgó de Manera Electrónica.

* LOS MIGRANTES CARIBEÑOS CAMINARON DEL PARQUE CENTRAL A LAS OFICINAS MIGRATORIAS EN LA COLONIA LAS VEGAS, DONDE EXIGIERON QUE SUS DEMANDAS SEAN SOLUCIONADAS DE INMEDIATO.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre del 2022.- Un grupo de alrededor de 50 migrantes de origen haitiano se concentraron este jueves en el Parque Central “Miguel Hidalgo”, de la localidad, desde donde partieron en marcha hacia las oficinas de Regulación Migratoria, ubicadas al sur, para exigir al Gobierno Federal mexicano que les dé atención inmediata y resolución a sus solicitudes.

Esto, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) decidió abrir desde hace poco más de tres meses cien ventanillas de atención a migrantes en Chiapas, para despresurizar la problemática en la frontera sur y agilizar los trámites del éxodo sin precedentes que se está dando este año.

Pero para lograr legalizar su estadía por territorio nacional, los migrantes tienen que hacer solicitudes electrónicas de citas para cumplir con una migración segura y controlada, es decir, le dan determinada fecha y hora para que se presenten con sus identificaciones y otros documentos, tal y como lo están haciendo alrededor de unos mil extranjeros al día.

Sin embargo, este grupo decidió no esperar más y marcharon hacia esas oficinas ubicadas en la colonia Las Vegas, en donde se encontraron unas protecciones metálicas y la vigilancia de solo cuatro elementos de la Guardia Nacional (GN) y no la veintena que hasta hace unos días había.

Al ser superados en número, los uniformados no pudieron evitar que los extranjeros brincaran las protecciones y llegaran hasta las oficinas a exigir a gritos sus papeles.

Ante ello, un grupo de funcionarios salió con un traductor a decirles que por el sistema electrónico no se puede solucionar sus problemas de esa forma y que por ello tenían que cumplir con el protocolo, como todos.

Al ver que no lograron su cometido, decidieron retirarse del lugar sin que dijeran qué es lo que harán ante esas respuestas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello