Comercio Informal ha Crecido 70% en la Frontera Sur: CANACINTRA

*Representa Competencia Desleal Para Negocios Establecidos.

Tapachula, Chiapas, 13 de enero de 2025.- La informalidad en el comercio de Tapachula y la región se ha convertido en un problema alarmante que afecta el desarrollo económico, dio a conocer en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Tapachula, Nicolás Castañeda.

Comentó que se estima que la informalidad en el país alcanzó un aumento del 54.6% para finales de 2024. Sin embargo, en esta región, las cifras son aún más preocupantes, con un nivel de informalidad que podría superar el 70%.

El también empresario de la región advirtió que esta situación no solo genera pérdidas para el comercio formal, sino que también crea un ambiente de competencia desleal. Porque los que operan en la informalidad no enfrentan las mismas obligaciones que quienes sí cumplen con los requisitos de permisos y cuotas patronales.

Explicó esta disparidad en las condiciones de operación provoca que los comercios establecidos enfrenten dificultades para mantenerse a flote y crecer.

Subrayó que, a nivel nacional, la informalidad ha sido un tema recurrente. En comparación con años anteriores, el aumento del 54.6% es significativo. En 2021, la informalidad se estimaba en un 52%, mientras que en 2020 había alcanzado el 48%.

Estos incrementos reflejan un patrón preocupante que podría tener repercusiones graves en la economía de Chiapas, un estado que ya se caracteriza por altos niveles de pobreza y desempleo.



En Tapachula, la informalidad se concentra principalmente en el comercio y los servicios gastronómicos. «Muchos de los que venden alimentos no cuentan con la certeza jurídica que les permita operar de manera formal», señalóEsto dijo no solo afecta a los vendedores, sino que también limita su acceso a financiamiento, lo que impide el crecimiento de sus negocios.El temor a que la informalidad continúe en aumento es palpable entre los empresarios. «Las personas que operan en la informalidad no pueden acceder a créditos ni financiamientos», advirtió.Así como reconoció que esta situación perpetúa un ciclo de estancamiento económico, ya que los comerciantes informales quedan atrapados en un modelo que no les permite avanzar.Para combatir esta problemática, Castañeda sugirió la necesidad de campañas informativas sobre los beneficios de la formalidad, impulsadas por la Secretaría de Economía Municipal. En donde es fundamental que los comerciantes comprendan que estar en la formalidad les abrirá puertas para acceder a créditos y mejorar sus condiciones de vida.En términos de empleo, la informalidad también refleja fallas en la estructura económica del país. A pesar de los aumentos en el salario mínimo, la inflación ha superado el crecimiento salarial, lo que desincentiva a muchos a aceptar empleos formales.«La gente prefiere trabajar en la informalidad porque no quiere someterse a jornadas laborales estrictas por salarios que no cubren sus necesidades», señaló Castañeda.Apuntó que la situación en Tapachula plantea un desafío significativo para las autoridades y la comunidad empresarial. Abordar la informalidad no solo es crucial para la salud económica de la región, sino que también es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el futuro.Agregó que la unión de esfuerzos entre el gobierno y los sectores productivos será clave para revertir esta tendencia alarmante y promover un entorno de negocios más justo y competitivo. EL ORBE/Nelson Bautista