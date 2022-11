Lamentan Productores Agrícolas de la Región Abandono por Parte del Gobierno Federal

* Afirman que Apoyan más a los Migrantes sin Oficio.

Tapachula, Chiapas; 01 de Noviembre del 2022.- Productores de ajonjolí y otras oleaginosas de los municipios de la frontera sur de Chiapas, lamentaron este día que el Gobierno Federal entregue recursos económicos y otros apoyos a los migrantes a cambio de nada, mientras a la gente mexicana del campo no les quieren dar ni créditos para poder seguir siendo la base alimentaria del país.

Audilio Cisneros Escobar, en voz de un grupo de afectados de la parte baja de este municipio, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que para ellos es muy duro poder cosechar los granos porque la mano de obra escasea bastante y por eso las mismas familias lo tienen que hacer, «porque la gente de afuera el gobierno los apoya, pero a nosotros como que somos de acá, no lo hace».

Tal y como lo han hecho en los últimos cuatro años, hizo un llamado a las instancias federales para que atiendan la problemática de todos los cultivos del campo, «porque a nosotros nos gusta trabajar y sembrar, pero si no tenemos dinero, tampoco podemos defendernos».

Los productores aspiran por lo menos a los créditos para la compra de fertilizantes, semillas y otros insumos, dijo, porque los altos costos están fuera de sus posibilidades, «y por eso nosotros hemos dejado de sembrar bastante, incluso maíz, porque no nos alcanza».

Reveló que algunos trataron de aprovechar los tiempos y sembraron antes, pero que las lluvias echaron a perder todo. Tan solo en su caso señaló que se perdieron unas 15 toneladas cultivadas en 30 hectáreas y a un precio de 35 mil Pesos por cada una de ellas.

Lo que se ha hecho todos los años y que ahora tratarán de hacer, detalló, es preparar la tierra a partir de esta fecha y empezar a sembrar a finales de noviembre.

También lamentó que los campesinos son solamente escuchados cuando requieren de votos en las campañas de proselitismo, pero que después le dan de nuevo la espalda.

Calculó que, tan solo en este municipio y el de Mazatán, deben de haber unas mil 500 hectáreas sembradas con ajonjolí, además otras con granos como maíz, frijol y soya.

Puntualizó que se ha reducido la producción de todos esos y otros cultivos este año, porque ya no hay dinero para hacer las tareas del campo, al menos en Chiapas. EL ORBE / JC