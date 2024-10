Disminuye la Cantidad de Mujeres que Trabaja en Bares y Cantinas

* Las Extranjeras ya no se Quedan a Trabajar en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2024.- El número de mujeres que trabaja en los bares, cantinas y tables dance, ha disminuido considerablemente en la Ciudad de Tapachula, sobre todo de nacionalidad cubana, esto se debe a que ya no se quedan a realizar trámites migratorios y continúan su camino, ya sea en caravanas o solos.

Lo anterior fue dado a conocer por Cristhian Gómez, responsable del Centro Comunitario “Jaime Alberto Montejo” de Brigada Callejera en esta Ciudad, quien reconoció que la detección de enfermedad de transmisión sexual ha disminuido hasta un 50%, aunque eso no quiere decir que no existan, el problema es que ahora se han aplicado menos pruebas, debido a que hay un mayor movimiento población.

“A disminuido el número de personas que están laborando dentro de bares y cantinas, en el flujo poblacional anterior había 25 chicas en cada negocio, hoy los negocios tienen 7 u 8 meseras, en algunos si hay un poco más, pero la afluencia de personas que se mantengan hoy en la ciudad de Tapachula para encontrar una fuente de empleo por máximo 6 meses, lo hemos visto que ha disminuido un poco”, comentó.

Cuestionado sobre las enfermedades de transmisión sexual que más encuentran, dijo que es el VIH y la Sífilis, y han visto que por la movilidad de las personas ha disminuido un poco, haciendo un comparativo con el año anterior, cuando tuvo un incremento masivo.

Destacó que los casos detectados son canalizados al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), que es una unidad de salud que proporciona servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual.

Cristhian Gómez reconoció que siempre hay preocupación en torno al tema, porque hay personas que vienen con VIH y salen de su país con su tratamiento, pero en el camino se les termina y ya no lo llevan, (y tendrán) hasta la ciudad donde realmente van a permanecer que es en el norte, o la Ciudad de México, donde gran parte de la población migrante está queriendo irse para permanecer allá.

Agregó que la mayor parte de los migrantes ahora buscan llegar a la Ciudad de México, y tienen información que donde está la sede de Brigada Callejera tienen el reporte de que se les ha incrementado el trabajo hasta en un 200%, lo cual es preocupante, porque todo ese flujo migratorio esta impactando en otras ciudades del país. EL ORBE/JC