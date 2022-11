Productores de Mango Chiapaneco se Afianzan Como los Mejores del Mundo

*Acaparan Mercados de EEUU, Europa y Asia.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2022.- Para los productores de mango Ataulfo en Chiapas, primer lugar en ese cultivo en el mundo, la temporada de lluvias de este año no provocó afectaciones, por el contrario, se presentaron en tiempo y forma y con ellos favoreció las cosechas.

En torno a ello, Alfredo Cerdio Sánchez, presidente del Consejo Regulador de esa fruta en la entidad, y tesorero de la Asociación de Fruticultores del Soconusco, dijo que en este mes de noviembre normalmente llueve, pero ahora se ha prolongado, y han tenido generalizadas desde Puerto Chiapas hasta la zona montañosa.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que lo torrenciales coinciden con los adelantos de la floración, porque ya hay un buen porcentaje en la zona con flor amarilla, blanca, o más abierta, y aunque se ven algunos daños no superan el 5 por ciento, que no se comparan con lo ocurrido en otros ciclos que provocaron serias afectaciones.

Ante ese panorama, se prevé que en unos días más empiece a establecerse la época más seca del año, que es a partir de noviembre hasta el mes de abril, incluyendo la primera quincena de mayo, que les permitirá el sano desarrollo de las flores y el posterior cuajado de la fruta, para tener producto de calidad para el mercado doméstico y los mercados de exportación que atienden cada año.

Estos son los de Canadá y Estados Unidos, que son sus principales clientes, además de que se está intensificando la venta a Europa con la ruta mixta terrestre Tapachula, Cancún, y de ahí a las principales ciudades de Europa como Londres, Ámsterdam, Madrid, además de la zona asiática.

Recordó que el año pasado se estableció récord en la producción, ya que se logró la mejor exportación a todas esas regiones del planeta, y esperan repetir este año con esos buenos resultados, los cuales vienen aparejados con un trabajo que se hace conjuntamente con la Federación, y con el Estado.

Por el lado del combate a las plagas y enfermedades, dijo que están siendo apoyados por los tres niveles de Gobierno, y hay una dispersión continúa de moscas estériles que permiten tener una zona bajo control con esta especie tan dañina de la fruta mexicana.

En esas tareas, agregó, también son importantes las participaciones de los productores, con el oportuno trabajo de saneamiento, la aplicación de fungicidas, y la poda, a modo de que los cultivos estén en las mejores condiciones. EL ORBE / Nelson Bautista