Continúa Trasiego Ilegal de Ganado que Ingresa de Guatemala a Chiapas

*Afecta a Ganaderos de la Región.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2022.- El ganado en pie o en canal que ingresa de Guatemala a México de contrabando, significa una gran afectación económica para los criadores de la región del Soconusco, ya que se trata de una competencia desleal que les disminuye sus ingresos a la hora de la comercialización del animal.

Así lo consideró, Melquiades Toledo de la Cruz, criador de ganado en la región, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, manifestó que aparte del contrabando también les ha pegado en sus bolsillos el incremento del costo de los insumos, los cuales se han ido al doble o más de lo que valían el año pasado, lo mismo que todo lo inherente a la vacunación y desparasitación de los animales, una tarea que no pueden posponer.

Los criadores tienen que estar al pendiente del proceso y para obtener animales con peso suficiente y carne de calidad, deben hacer muchos gastos, sobre todo en el cuidado y combate de la enfermedad “mal de paleta”, así como en el desarrollo alimenticio, cuidando que estén debidamente salitrados, más en época de sequía para hacerlos que consuman agua suficiente para que no se deshidraten, sostuvo.

Agregó que es sumamente importante vigilar el desarrollo de la res, ya que si se deja que avance alguna enfermedad, se puede perder uno o dos animales por esa causa, por lo que hacen esfuerzos por evitarlo.

Aceptó que, por el momento, no tienen tantos problemas, ya que los compradores de ganado están pagando a 45 Pesos el kilogramo, que a su juicio es rentable, a pesar de lo caro que están pagando los insumos. EL ORBE / Nelson Bautista