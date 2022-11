Exigen Padres de Familia del Cbtis 243 Destitución del Director

* Por Desvío de Recursos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2022.- Unos 600 padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 243, con sede en Motozintla, Chiapas, protestaron este día en contra del director de la institución, Raúl Alberto N, a quien señalan de corrupción, desvío de recursos, entre otros, y por ello exigen su destitución inmediata, aún cuando aseguran que recién fue impuesto desde la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Marco Antonio Ramos, en voz de los manifestantes, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que entre las inconformidades en contra del directivo está el mal manejo de las finanzas de la escuela, porque a su llegada al cargo al inicio del ciclo escolar, firmó una minuta en la que se comprometía a que el pago de inscripciones -que el Gobierno llama «cooperación voluntaria»- sería de 500 Pesos.

Sin embargo, una vez que los padres de familia aceptaron esa imposición, lo primero que hizo fue subir esas «cooperaciones» a 700 Pesos y exigió que se depositara en una cuenta de Bancomer.

Además, según su versión, el Director ha dispuesto de los fondos de ahorro de esa institución educativa y las ha querido justificar con pagos a sus propios viáticos y de otras personas que nadie conoce en el plantel y ni siquiera se sabe si existen, para realizar constante viajes al centro del Estado y a San Cristóbal de Las Casas.

Por si fuera poco, asegura que han querido dialogar con él para darle a conocer las inconformidades de los padres de familia, pero que ni siquiera llega a sus oficinas, solo de martes a jueves, como Diputado.

«Tuvimos una junta general dónde el fue invitado pero no aceptó y tampoco quiso atendernos. Volvimos a realizar otro evento similar y se le convocó por escrito, la cual la firmó de recibido, pero tampoco se presentó, incluso nos dijo que iba a llegar cuando él quisiera y no cuando el comité dijera», apuntó el padre de familia.

También están molestos porque compran los uniformes con manufactura de mano de obra local y de buena calidad, como lo han adquirido por años en 620 Pesos, pero ahora él ordenó que se tiene que comprar en una tienda ubicada en Tuxtla Gutiérrez, en 200 Pesos más caro. Lo peor es que los obligaron a pagar y están a punto de concluir el semestre y todavía no les entregan las prendas completas y las que llegaron requirieron composturas.

«Por eso consideramos de que es el momento de que haya un cambio, de que se mueva a este señor del plantel, por lo que solicitamos un director en el plantel que sea de aquí mismo del municipio», insistió al señalar que, quizá, fue impuesto por promesas de campaña y negociaciones.

Además, que denunciaron los hechos ante la Delegación de Gobierno y que de respuesta les dijeron que nombraran a una comisión para que asistieran a una reunión en la capital, pero desecharon esa opción y en su lugar exigieron que sea en Motozintla.

Indicaron que, de no recibir respuestas positivas por parte de las autoridades, en las próximas horas van a radicalizar sus protestas. EL ORBE / JC